İngiltere'de parlamentoyu tatil kararı protesto edildi

AA muhabirine konuşan 43 yaşındaki İngiliz gösterici Mark, "Demokrasiyi savunmak için buradayım. Parlamentonun tatil edilmesine de demokratik irade olmaksızın dayatılacak anlaşmasız Brexit'e de karşıyım." dedi.

İngiltere'de Londra'nın yanı sıra aralarında Manchester, Leeds ve Birmingham'ın da bulunduğu onlarca kentte eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

"Demokrasiyi savun, parlamentonun kapatılmasına diren", "Boris'i devir", "İngiliz halkı parlamentoyu seçti, Boris Johnson'ı seçmedi", "Brexit'i durdur, Boris'i durdur" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericilere, muhalefet partilerinden milletvekilleri de destek verdi.

Başkent Londra'da Başbakanlık ofisi "10 Numara" önünde toplanan on binlerce kişi, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararı almasını protesto etti.

LONDRA (AA) - İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararı, başta Londra olmak üzere onlarca şehirde eş zamanlı gösterilerle protesto edildi.

Bütün bunların İngiltere'deki anayasal problemi gösterdiğini belirten Mark, "Bu durum, yeni bir referandumla ya da genel seçimle de değişmeyecek. İngiltere'de anayasa çalışmaz halde. En başa dönüp milletvekillerini nasıl seçeceğimizi, büyük kararları nasıl tartışacağımızı düşünmeliyiz. Aksi takdirde İngiltere, onlarca yıl bölünmüş kalacak." diye konuştu.

Protestoya katılan ABD vatandaşı kadın gösterici Rochale, "Londra'daki kardeşlerim ve kız kardeşlerime destek vermeye geldim. Bizler demokrasiden yana ve faşizme karşıyız. Burada birleşiyoruz. Bütün Londralı dostlarımızla olmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.

- "Seçilmiş başbakan istiyorum"

Bir diğer kadın gösterici 22 yaşındaki Mary, "Bu İngiltere'de demokrasinin sonu gibi görünüyor. Onun için buradayız." dedi.

"Önce başbakanı değiştirmeliyiz." ifadesini kullanan Mary, "Aslında hükümet bir bütün olarak işlemez halde. AB'den ayrılmak verdiğimiz en kötü karardı. Bence 50. maddenin iptalini oylamalıyız. AB'yi içeriden değiştirmeliyiz." diye konuştu.