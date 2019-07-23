İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı da kapsayacak

LONDRA (AA) - İngiltere, terör tehdit seviyelendirme sistemini, ülke içinde veya dışında gelişen aşırı sağ terörü de kapsayacak şekilde değiştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki terör tehdit seviyelerinin, terörün kaynaklandığı ideolojilerden bağımsız olarak değerlendirilmesine başlandığı bildirildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre, artık aşırı sağ ve aşırı soldan gelen terör tehditleri de ulusal terör tehdit düzeyi içinde değerlendirilecek. Bununla birlikte, Kuzey İrlanda ile bağlantılı terör tehdidi, daha önce olduğu gibi ulusal tehdit çerçevesinin dışında kalacak.

- "Aşırı sağın motive ettiği terör faaliyetinde artış gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Teröristleri durdurma yaklaşımımız aynı ve onları motive eden çarpık ideolojilerden bağımsız." ifadesini kullandı.

İslam ile bağlantılandırılan terör tehdidinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Javid, "Yakın zamanda aşırı sağın motive ettiği terör faaliyetinde artış gördük. O nedenle kamuoyunun karşı karşıya olduğumuz tehditlerle ilgili doğru bilgilendirilmesi önemli. Bu değişikliği de o nedenle yapıyoruz." bilgisini verdi.