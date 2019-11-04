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İngiltere'de tırın arkasında 39 cesedin bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:20 | Son Güncelleme

Vietnam'da olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Essex kentinde bir tırın arkasında çoğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam'da 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Vietnam Haber Ajansı (VNA), Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau'nun, Vietnam polisinin dün 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladığını duyurdu.

Cau, "Şüphelilerden öğrendiklerimizden yola çıkarak, insanları İngiltere'ye yasa dışı yollardan sokan bu çetelerle mücadele etmek ve bu çeteleri ortadan kaldırmak için soruşturma açacağız. Şu an yapılabilecek en iyi şey, olayın sonuçlarıyla ilgini gerekeni yapmak ve yakınlarının cansız bedenlerini alan ailelere yardım etmek." ifadelerini kullandı.

Vietnamlı emniyet yetkilileri gözaltına alınan 8 kişinin denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla suçlandıklarını söyledi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Vietnamlı diplomat ve polislerin de İngiltere'deki meslektaşlarıyla bir araya gelmek üzere hafta sonu ülkeden ayrıldığı belirtildi.

- Essex'de ölü bulunan 39 kişi

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison'a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Essex ingiltere TIR Vietnam

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