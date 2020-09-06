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İngiltere’de trende maske takmayan yolcuya polis şiddeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 18:51 | Son Güncelleme

İngiltere’de trende yolculuk ettiği sırada maske takmayan yolcuya polis tarafından şiddet uygulandı.Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke toplu taşımada maske kullanılmasını zorunlu tutuyor.

İngiltere’de trende yolculuk ettiği sırada maske takmayan yolcuya polis tarafından şiddet uygulandı.
Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke toplu taşımada maske kullanılmasını zorunlu tutuyor. İngiltere’nin Liverpool kentinde bulunan Lime Street İstasyonu’ndan 2 Ağustos tarihinde trene binen 34 yaşındaki Anthony Baldwin maske takmadığı gerekçesi ile İngiliz Ulaştırma Polisi tarafından uyarıldı. Baldwin’in polise maske takmaktan muaf olduğunu ve takmayacağını söylemesi üzerine arbede çıktı. Polis, Baldwin’i trenden indirmeye çalışırken, elindeki biber gazı ile tehdit etti. Polisle kavgaya tutuşan 34 yaşındaki adam olayın ardından kelepçelenerek gözaltına alındı. Trende bulunan diğer yolcular ise Baldwin’i savundu.
Baldwin olay sonrası İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Trende maske takmak zorunda değilim. Muafım” ifadelerini kullandı. 5 yıl önce babasının ölümünden sonra şiddetli kaygı bozukluğu (Anksiyete) olduğunu aktaran Baldwin, gözaltındayken polis minibüsünün arkasında panik atak geçirdiğini iddia etti. Baldwin, ayrıca yaşanan olayın ardından 3 saat hastanede kaldığını ve kafa travması geçirdiğini açıkladı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise kaygı bozukluğunu toplu taşıma araçlarında maske takmaktan muaf tutabilecek koşullar arasında gösterdi.

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