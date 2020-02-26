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İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

26.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

Manchester kentinde, 2009'da yediği sosisli sandviçin kağıdını yere atmakla suçlanan bir öğrenci, 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı ve para cezasına çarptırıldı. Ağustos 2009'da gıyabında mahkeme masrafları dahil 370 sterlin (Yaklaşık 2945 TL) cezaya çarptırılan Grace Firth, duruşmada mahkeme celbi eski evine gönderildiği hakkında dava açıldığından bile haberi olmadığını söyledi.

İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

İngiltere'nin Manchester kentinde, 2009'da yediği sosisli sandviçin kağıdını yere atmakla suçlanan bir öğrenci, 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı ve para cezasına çarptırıldı.

Ağustos 2009'da gıyabında mahkeme masrafları dahil 370 sterlin (Yaklaşık 2945 TL) cezaya çarptırılan Grace Firth, duruşmada mahkeme celbi eski evine gönderildiği hakkında dava açıldığından bile haberi olmadığını söyledi.

Yargıç, şimdi 32 yaşında olan Firth'ün açıklamasını kabul etti.

Mahkeme masrafları silinirken ceza da 55 sterline (Yaklaşık 438 TL) indirildi.

Cezaları belediyeler adına özel şirketler kesiyor

İngiltere'de başkent Londra'da yere sigara izmariti, sakız ya da başka bir çöp atmanın cezası 65 sterlin (Yaklaşık 517 TL). Belediyeler tarafından toplanan bu cezaların 15 gün içinde ödenmemesi halinde, dava açılıyor, cezanın miktarı 2500 sterline (Yaklaşık 19 bin 900 TL) kadar çıkabiliyor.

Belediyeler yerlere çöp atanları cezalandırmak için özel güvenlik şirketleriyle anlaşıyor.

İngiltere'de geçen yıl Ağustos'ta yayımlanan verilere göre son altı yıl içinde kesilen cezaların oranı dört kattan fazla arttı.

İngiliz Guardian gazetesine göre 2018'de belediyeler 250 bin'den fazla kişiye yere çöp atmak suçundan ceza kesti.

Bu cezaların yüzde 86'sının belediyeler adına çalışan özel şirketler aracılığıyla kesildiği açıklandı.

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