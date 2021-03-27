İngiltere'den bir profesör ile 'sahte Rus ajanı' arasındaki yazışmalar

Açık adı Uluslararası Adalet ve Şeffaflık Komisyonu (Commission for International Justice and Accountability) olan bu örgütün topladığı belgeler, şu anda Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde, Suriyeli eski bir askeri istihbarat subayının 4 bin ayrı işkence suçlamasıyla yargılandığı davada kullanılıyor.

Profesör McKeigue, kısa adı CIJA olan ve uluslararası savaş suçları davalarında kullanılmak üzere Suriye'de işlenen savaş suçlarını belgeleyen örgütlenme ile ilgili ayrıntılara ulaşmaya çalışıyordu.

Profesör yanlış bir şey yapmadığında ısrarlı. Sadece kiminle yazıştığı konusunda önyargısız davrandığını söylüyor.

İşin asıl ilginç yanı ise "Ivan" kod adlı kişinin adını taşıyan elektronik postaları aslında Profesör McKeigue'nin hedefi olan gruptan bazı kişilerin yazıyor olmasıydı.

Bunu yaparken "Ivan" kod isimli ve Rus ajanı olduğunu ima eden kişiden yardım istedi ve onunla aylarca yazıştı.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Paul McKeigue, Suriye'de işlenen savaş suçlarını belgeleyen bir grubun yöneticisinin, aslında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA için çalıştığını kanıtlamaya çalışıyordu.

İngiltere'de bir akademisyenin, Rus ajanı olduğunu ima eden bir kişiyle aylarca yazışarak, bilgi paylaştığı ortaya çıktı.

Edinburgh Üniversitesi'nde çalışan profesör, konuyu araştırırken kendisiyle temas kuran "Ivan" kod isimli kişiden, CIJA'nın yöneticisinin birlikte olmuş olabileceği bir kadınla ilgili bilgi istiyor ve örgüt yöneticisinin kokain kullanıp kullanmadığını soruyordu.

Profesör aynı kişiden, bunun yanı sıra, bir dizi İngiliz akademisyen ile aralarında BBC muhabirlerinin de bulunduğu gazeteciler hakkında bilgi istedi. Ayrıca "Ivan"a, bir Rus medya kuruluşunda çalışan bir gazeteciyle ilgili olarak "Sizin ofis onun hakkında gözünü açık tutsun" diye yazdı.

Suriye Çalışma Grubu üyesi

McKeigue, İngiltere hükümetini, Suriye'de rejim değişikliğinin zeminini hazırlamak için Esad yönetimi hakkında bir karşı propaganda kampanyası yürütmekle suçlayan bir grup Britanyalı akademisyenin oluşturduğu, Suriye Çalışma Grubu adlı oluşumun üyesi.

Profesör, Suriye Çalışma Grubu tarafından hazırlanan eleştirel bir raporun taslağını da "Ivan" ile paylaştı.

Rapor kendisiyle birlikte Bristol Üniversitesi'nden Profesör David Miller ve eski Sheffield Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Piers Robinson'ın imzasını taşıyor.