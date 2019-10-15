HABER

İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: - "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz" - "Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını incelemeye aldıklarını ve bu süreçte Suriye'de kullanılabilecek yeni silah ihracı lisansı vermeyeceklerini söyledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, "Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Rektör Durmuş’tan dünya üniversitelerine dört dilde ’Barış Pınarı’ mesajıRektör Durmuş’tan dünya üniversitelerine dört dilde ’Barış Pınarı’ mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış pınarı Dominic Raab ingiltere Suriye

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.