İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Umarız Türkiye gelecekte NATO müttefikleriyle işbirliği yapar, Rusya'yla değil

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Chilcott; İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, S-400 satışı ve Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Chilcott, BBC Türkçe'nin, "İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere, Türkiye'ye son 7 yılda 1,3 milyar sterlin değerinde silah satışı yaptı. İki ülke NATO müttefiki ancak bir yandan da Türkiye, Rusya ile stratejik işbirliğine gidiyor, S-400 füze savunma sistemi satın alıyor. İngiltere ile Rusya arasında hâlâ devam eden kritik sorunları da göz önünde bulundurursak, İngiltere S-400 satışına nasıl yaklaşıyor?" sorusuna, "NATO'da karar verilen, Rusya'dan askeri mühimmat almama pozisyonunu destekliyoruz" yanıtını verdi:

"Dediğiniz gibi NATO müttefikleriyiz. Savunma sanayi sektöründe işbirliği yapıyoruz, ikili ilişkilerin önemli bir bileşeni. Savunma sanayi işbirliğinde TFX savaş uçakları son derece önemli bir proje. İngiltere, savunma sektöründe Türkiye ile birlikte çalışma ve işbirliğini sürdürme kararlı.