İngiltere'nin Türkiye'den temin ettiğini açıkladığı 84 tonluk sevkiyat "gecikiyor"

İngiliz sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den temin edilecek 84 tonluk sevkiyatın Pazar günü İngiltere'ye ulaşamayacağı, sevkiyatın hafta içine sarktığı açıklandı.

400 bin adet koruyucu önlük de içeren sevkiyat ile ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan "gecikme" açıklaması yapıldı ve teslimatın "en erken şekilde" sonlandırılmaya çalışıldığı duyuruldu.

84 tonluk sevkiyata ilişkin gecikmenin neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

BBC'ye konuşan Türkiye'deki bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bir problem varmış gibi görünmüyor" açıklamasını yaptı.

Aynı sözcü, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin sevkiyatı gerçekleştirmek için hazır durumda bekletildiğini de söyledi.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle'ın değerlendirmesi:

Sevkiyatın gecikecek olması gerçek bir endişe konusu, hem kısa vade hem de uzun vade için.

Şu ana kadar, özellikle gözlükler ve önlükler bağlamında bel bağladığımız koruyucu ekipman stoklarımız belli ki azalıyor.

Bu da bizi, özellikle iç üretimini gerçekleştiremediğimiz koruyucu önlükler konusunda, uluslararası tedarik zincirine bağlı kılıyor.