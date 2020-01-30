İngiltere’siz Avrupa Birliği’ne saatler kaldı

Avrupa Birliği (AB), tarihinde ilk kez bir üye ülkenin birlikten ayrılmasına hazırlanıyor. İngiltere, 31 Ocak 2020 tarihinde resmen AB üyeliğinden ayrılmış olacak. AB Kurumları bu güne özel ortak bir tören düzenleyecek.

İngiltere’nin Brexit olarak adlandırılan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci yarın, 31 Ocak 2020, itibariyle tamamlanmış olacak. İngiltere’yi Avrupa Birliği üyeliğinden kesin olarak ayıracak bu tarihi güne saatler kala, Brüksel’de yapılacak olan resmi törenin hazırlıkları sürüyor. Avrupa Birliği’nin en önemli üç kurumu olan AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, Brüksel’de düzenlenecek bu törende bir arada olacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli’nin katılacağı tören Avrupa Parlamentosu’nun Brüksel yerleşkesinde yer alan ‘Parlamentarium’da gerçekleştirilecek.

Tartışmalarla dolu bir AB tarihi

İngiltere’nin 1973 yılında AB’ye üye olması tıpkı çıkışı gibi olaylı olmuştu. Üyelik yolunda özellikle Fransa’nın itirazlarına takılan İngiltere, AB’ye üye olduktan sonra da tartışmaların odağında kalmıştı. AB üyesi olmasına rağmen sınırların kaldırılmasını öngören Schengen ve ortak para Euro’ya hiçbir zaman katılmayan İngiltere, özellikle “Avrupa ordusu” tartışmalarında sert muhalefetiyle diğer AB üyelerinden keskin çizgilerle ayrılmıştı.

29 Ocak’ta Brüksel’de yapılan AB genel kurul oturumlarında son kez söz alan ve Brexit’in mimarı İngiliz politikacı Nigel Farage’ın şu sözleri, aslında ilişkinin dününü ve bugününü özeteler nitelikteydi: “Biz Avrupa’ya ortak pazar diye girmiştik. Avrupa, Maastricht Anlaşmasıyla yön değiştirdi. Ortak politikalar bize göre değildi. En sonunda da ortak ordu istekleri çıktı ortaya. Yeter Bir Avrupa’yı seviyoruz ama Avrupa Birliği’ni değil” diyerek aslında İngilizlerin AB’ye bakışını özetlemiş oldu.