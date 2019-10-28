HABER

İnme tedavisine yönelik yol haritası hazır

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından, inme geçiren hastanın uygun merkeze sevk edilerek müdahalesinin yapılması için nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulacak - İnme birimlerinin tanı ve tedavilerindeki başarı oranları, uluslararası kabul görmüş göstergeler kapsamında ölçülecek ve idealin altında klinik sonuçları olan merkezlerde düzeltici faaliyetler yürütülecek - Belirlenen birimlerde beyin damarlarının açılma işlemlerini yapacak hekimler, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığınca, inme geçiren hastaya kısa sürede müdahale edilebilmesi için, gerekli donanıma sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulmasını ve beyin damarlarının açılması işlemini yapacak hekimlerin yetkilendirilme esaslarını içeren yol haritası hazırlandı.

İnme, kalp hastalıkları ve kanserlerden sonra dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedeni, erişkin yaş grubunda en önemli uzun dönem özürlülük kaynağı ve en sık hastaneye yatışa yol açan nörolojik hastalık olarak gösteriliyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de inme, erişkin nüfusta binde 1-2 kişide görülüyor. Yılda yaklaşık 50 bin-100 bin yeni inme vakasıyla karşılaşılıyor.

Genellikle beyin ana damarlarının kan pıhtısı nedeniyle ani tıkanmasıyla gelişen akut inmede etkin tedavi olan damar açıcı yöntemin, sonuç verebilmesi için beyin hücrelerinin tamamen ölmeden en erken saatlerde uygulanması önem taşıyor.

İlk birkaç saat içinde hastaya ulaşılması, hastanın uygun tedavi merkezine nakli, gerekli tetkiklerin süratle yapılarak raporlanması ve deneyimli ekibin hızla tedaviye başlaması, sağlık hizmet sunucuları arasında kapsamlı organizasyonu ve koordinasyonu gerektiriyor.

Etkin olarak çalışan "112 Acil Çağrı" sistemi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazlarının sayısı ile yaygınlığında ulaşılan yüksek seviye ve gerekli ilaçlara kolay ulaşılabilirlik, akut inmeli hastalara ideal sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'yi üst seviyeye taşıyor.

- "Beyin damarını açacak hekimler Bakanlık tarafından yetkilendirilecek"

Akut inme geçiren hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan organizasyon ve koordinasyonun sağlanması için "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge" çıkarıldı.

Yönergeyle nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip tüm hastanelerde inme birimleri yapılandırılma çalışmaları başlatıldı.

Hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesini sağlamak üzere ilgili tüm tarafları kapsayan yol haritası belirlendi ve konuyla ilgili rehber yayımlandı.

Çalışmalar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak Bilimsel Danışma Kurulları ile yürütülecek. Beyin damarlarının açılma işlemlerini yapacak hekimler, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek.

İnme birimlerinin tanı ve tedavilerindeki başarı oranları, uluslararası kabul görmüş göstergeler kapsamında ölçülecek ve idealin altında klinik sonuçları olan merkezlerde düzeltici faaliyetler yürütülecek. Mevcut sağlık insan kaynaklarının geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerine devam edilecek.

Bu çalışmalarla Türkiye'de inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkların önemli ölçüde azaltılması, hastalığa bağlı hasarlara daha az maruz kalınması, hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesi, inmeli hastaların hastanede yatış süresinin kısaltılması, daha sonraki destek tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hasta sayısı ve tedavi sürelerinin düşürülmesi ve tüm bunlara bağlı olarak inmeye bağlı maddi ve manevi maliyetlerin önemli oranda düşürülmesi hedefleniyor.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Ameliyatını yapan cerrahla 20 yıl sonra meslektaşı olarak karşılaştıAmeliyatını yapan cerrahla 20 yıl sonra meslektaşı olarak karşılaştı
“Popüler diyetler her bünyeye uygun değil”“Popüler diyetler her bünyeye uygun değil”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya İnme Günü Hekim inme birimleri Sağlık Bakanlığı Yol Haritası

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.