İnme tedavisine yönelik yol haritası hazır

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığınca, inme geçiren hastaya kısa sürede müdahale edilebilmesi için, gerekli donanıma sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulmasını ve beyin damarlarının açılması işlemini yapacak hekimlerin yetkilendirilme esaslarını içeren yol haritası hazırlandı.

İnme, kalp hastalıkları ve kanserlerden sonra dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedeni, erişkin yaş grubunda en önemli uzun dönem özürlülük kaynağı ve en sık hastaneye yatışa yol açan nörolojik hastalık olarak gösteriliyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de inme, erişkin nüfusta binde 1-2 kişide görülüyor. Yılda yaklaşık 50 bin-100 bin yeni inme vakasıyla karşılaşılıyor.

Genellikle beyin ana damarlarının kan pıhtısı nedeniyle ani tıkanmasıyla gelişen akut inmede etkin tedavi olan damar açıcı yöntemin, sonuç verebilmesi için beyin hücrelerinin tamamen ölmeden en erken saatlerde uygulanması önem taşıyor.

İlk birkaç saat içinde hastaya ulaşılması, hastanın uygun tedavi merkezine nakli, gerekli tetkiklerin süratle yapılarak raporlanması ve deneyimli ekibin hızla tedaviye başlaması, sağlık hizmet sunucuları arasında kapsamlı organizasyonu ve koordinasyonu gerektiriyor.