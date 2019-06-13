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İnönü Üniversitesinin "karaciğer nakliyle" rekor denemesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5 vericinin ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk" - Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz: - "Bunun hiçbir şekilde rekor olarak algılanmaması lazım. İnsan sağlığı üzerinden bir rekor olmaz. Biz sadece üniversite bünyesinde, her an karşı karşıya kalabileceğimiz 5 acil karaciğer nakline yanıt verebileceğimiz ekip, teçhizat, akademik kadro ve fiziki koşullara sahip olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için dün eş zamanlı gerçekleştirilen 5 karaciğer nakline ilişkin, "Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5 vericinin ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk." dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsünde dün 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla yaklaşık 13 saatte gerçekleştirilen nakillerin ardından, donörler ile hastaların yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Rektör Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonların hem kendisi hem de Türkiye için gurur olduğunu belirtti.

Ameliyatların başarılı şekilde tamamlandığını anlatan Kızılay, "Bütün hastalarımız yoğun bakıma alındı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5 vericinin ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk." diye konuştu.

Karaciğer Nakli Enstitüsünde 2002'den itibaren 2 bin 500'ün üzerinde nakil gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kızılay, yaptıkları organizasyonun arkasında büyük bir tecrübe ve öz güven yattığını ifade etti.

- "Dünyadan organ nakli için Malatya'ya geliyorlar"

Kızılay, karaciğer naklinde Avrupa'da ilk sırada geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız operasyonu gerçekleştirecek ekibi çıkaracak başka bir merkezin olduğunu sanmıyorum. Daha önce bizim insanlarımız, dünyada başka yerlere organ nakli olmaya gidiyordu. Şimdi dünyanın her yerinden Malatya'ya karaciğer, kök hücre, ince bağırsak nakli olmak için geliyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ ve doku naklinin merkezi."

Dün nakil gerçekleştirilen hastaların genel durumunun da iyi olduğunu bildiren Kızılay, "Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamdan hastalarımızın durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Hastalarımızın durumunu birkaç günde bir kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Uzman ve alan dışı şahitlerle nakillerin izlendiğini anlatan Kızılay, şu bilgileri verdi:

"Guinness'e başvuruyu daha önce yaptık. Dedik ki 'Böyle bir ameliyat yapacağız ve tarafınızdan takip edilmesini istiyoruz.' Guinness'in talep ettiği şeffaf uzman ve uzman dışı şahitlerin bizzat takip ederek tespit ettikleri gözlemlerini içeren dosyamızı tamamladık, diğer eksiklerini de kısa sürede tamamlayacağız. Hastalarımızın tedavi sürecini de tamamlayacağız. Hastalarımız önce yoğun bakımdan çıkacak, sonra tedavi olacaklar. Bu süreci de ekleyerek dosyamızı göndereceğiz."

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise üniversite ile şehrin birlik ve beraberliğiyle başarılan bir operasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İyi ve büyük bir iş yaptıklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun hiçbir şekilde rekor olarak algılanmaması lazım. İnsan sağlığı üzerinden bir rekor olmaz. Biz sadece üniversite bünyesinde, her an karşı karşıya kalabileceğimiz 5 acil karaciğer nakline yanıt verebileceğimiz ekip, teçhizat, akademik kadro ve fiziki koşullara sahip olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık. Düşüncem budur. Az önce de hastaları dolaştım, vizite yaptık. Şunu söyleyebilirim ki bütün hastalar en az benim ve sizin kadar iyi."

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