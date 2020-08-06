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İnox mutfak eşyaları için en etkili temizlik yöntemleri! Sirke, soda, karbonat...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Paslanmaz çelik bir alaşım olan inox son dönemlerde beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar mutfakta kendine bolca yer buluyor. Paslanmaz yapısı nedeniyle sıkça tercih edilen bu malzeme, aynı zamanda parlak görünümüyle dekorasyonun tamamlayıcısı olarak da kendine yer bulabiliyor. İnox mutfak eşyalarınızı zarar vermeden nasıl temizleyebileceğinizi yazımızda bulabilirsiniz.

İnox mutfak eşyaları için en etkili temizlik yöntemleri! Sirke, soda, karbonat...

İnox yüzeylere sahip mutfak eşyaları, şıklıklarıyla ve nemli bir ortam olan mutfakta oksitlenmeye neden olmadığı için sıklıkla tercih ediliyor. Kullanım alanları davlumbazdan buzdolabına, su ısıtıcıdan tost makinesine kadar değişkenlik gösteriyor. Çelik içerisinde yer alan krom metali yüzeyde bir film tabakası oluşturarak paslanmayı engelliyor. Paslanmaz bir yüzey olmasına karşın düzgün temizlenmediği takdirde çizik ve lekelerin oluşması muhtemel. Yüzeyde oluşacak çiziklerin önlenmesi için temizlenme konusunda birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Gelin, bu noktalar neymiş birlikte inceleyelim.

TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER

İnox yüzeylerde sert kimyasal kullanmanız yüzey için zararlı olabileceğinden kullanılmamalıdır. Bunun yerine inox ya da paslanmaz çelik yüzeyler için özel olarak üretilmiş krem ya da sprey şeklindeki temizleyiciler kullanılabilir. Bu temizleyicileri yüzeye sıktıktan sonra yumuşak bir bezle yüzeye tamamen yedirene kadar silerek uygulayabilirsiniz. Ya da evinizde bulunan bulaşık deterjanıyla da temizliği sağlayabilirsiniz.

Amonyak içeren krem temizleyiciler, çamaşır suyu, tel ve sert dokulu bezler temizlemek yerine leke oluşumuna neden olabilir. Bunların yerine, sulandırılmış sirke, karbonat, çamaşır sodası, sabunlu su, klorsuz cam temizleyicileri kullanabilirsiniz.

İnox yüzeyleri silerken dairesel hareketlerden kaçınmanız doğru olacaktır. Bu yüzeyler, özel dikey ya da yatay şekilde bir dokuya sahiptir. Siliş yönünüzü bu doku yönünde gerçekleştirirseniz yüzeyde oluşacak çiziklerin önüne geçmiş ve yüzeyin parlaklığını uzun süre korumuş olursunuz.

Temizleyici ürünler kadar önemli bir diğer nokta da kirin düzenli olarak, inatçı hale gelmeden temizlenmesidir. Bu sayede temizlik ürünlerinden alacağınız verim artacak ve yüzeyiniz daha uzun süre ilk günkü parlaklığını koruyacaktır.

PARLATICI

Temizleme talimatlarına uymanız durumunda inox yüzeyleriniz uzun süre parlaklıklarını koruyacaklardır. Ancak istediğiniz daha parlak bir yüzey ise o zaman bu yüzeyler için özel olarak üretilmiş cilaları kullanabilirsiniz. Ya da daha ulaşılabilir ve uygun fiyatlı alternatif olarak bebek yağı da kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesi parlatıcısını sadece bulaşık makineniz içerisindeki bardak ve tabaklarınızın parlaması için değil, bulaşık makinenizin inox dış yüzeyi gibi diğer paslanmaz çelik yüzeyleri parlatmak için de kullanabilirsiniz. Yumuşak bir bezin üzerine bir parça parlatıcı dökerek yüzeyi sildiğinizde lekelerin yok olduğunu ve parladığını göreceksiniz.

Bir başka yöntem de bir bezin üzerine un veya karbonat dökerek inox yüzeyi silmektir. Bu yöntemle parmak izlerini ortadan kaldırabilir ve yüzeylerin parlamasını sağlayabilirsiniz.

Yüzeyin sürekli kuru kalmasını sağlayarak su lekelerinin oluşmasını engelleyebilir ve parlaklığın sürdürülmesini sağlayabilirsiniz.

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