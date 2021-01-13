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  4. İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

13.01.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

Bursa'da evinin balkonunda bir inşaatın çevre düzenlenme çalışmalarını izleyen Erdoğan Tunaboylu, iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını gördü. Taşı suyla yıkayarak, incelediği sırada kabartmaları fark eden Boylu, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerce yapılan incelemede, taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğu belirlendi.

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Kurtuluş Mahallesi 9. Sokak'ta oturan Erdoğan Tunaboylu, evinin balkonundan, sokaktaki apartman inşaatının çevre düzenlemesini izlediği sırada iş makinesinin bir taş çıkardığını gördü. İnşaatın olduğu alana giden Tunaboylu, çamurla kaplı taşı inceledi. Daha sonra kadırıma taşığıdı taşı suyla yıkadı. Tunaboylu, taşın üzerinde tarihi eser olabileceğini düşündüğü kabartma yazıları fark etti. Tunaboylu durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden polis, taşı görünce durumu Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan ilk incelemede taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğunu değerlendirildi. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar steli, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Taşın, incelenmek üzere arkeoloji müzesine götürüleceği öğrenildi.

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'TAŞI YIKAYINCA KABARTMAYI FARK ETTİM'

Mezar stelini bulan Erdoğan Tunaboylu, "Bugün inşaat alanında çevre düzenlemesi yapılırken mutfaktan yemek aldım. Dışarıya baktığımda kepçenin topraktan düzgün bir parça çıkardığını gördüm. Daha sonra parçaları incelemek istedim. Önce alttaki parçayı inceledim. Kabartma aradım ama onda yoktu. Toprağın altındaki parçaya da bakmak istedim. O taşta ilk olarak üçgen şekli fark ettim. Tek kişi kaldırmak çok zordu. Daha sonra eniştemle kapımın önüne taşıdım. Taşı yıkadık ve kabartma olduğunu fark ettik. Gerekli yerlere durumu bildirdik" dedi. (DHA)

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