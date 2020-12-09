İnşaat demirleri arasında uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetin kasasında bulunan inşaat demirlerinin arasına gizlenmiş 17 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Aralık 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi polis kontrol noktasında yapılan çalışmalarda batı illerine götürülmek üzere durdurulan bir adet kamyonetin kasasında bulunan inşaat demirlerinin içerisine özel zula yöntemi ile gizlenmiş vaziyette toplamda 17 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

