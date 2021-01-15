İnşaat işçisi Halit Balicak’ın ölümüyle ilgili davada sanıklara 21 bin TL para cezası verildi: 'Bir can bu kadar ucuz mu?'

10 Aralık'ta sonuçlanan mahkeme sonucuna göre işverenler Sırrı Çurgotay ve Nurettin Uğur Avcı ile şantiye şefine taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Canan Balicak ve ailesi, babasının çalıştığı şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, babasına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği gerekçesiyle mahkeme gitti.

Balicak şantiyede düştüğü sırada kimse olay yerinde olmadığı için iş kazasının nasıl gerçekleştiği bilinmiyor.

Otopsi raporuna göre hayatını kaybetmesinin nedeni genel beden travmasına bağlı kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin hasarı.

Bu olaydan beş gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halit Balicak, Ümraniye'de bir sosyal tesis inşaatında işçi olarak çalışırken düştü.

Bu sözler, babası 27 Kasım 2017'de bir inşaatta çalışırken düşerek ölen 23 yaşındaki Canan Balicak'a ait.

"Benim babam 2 bin TL'ye çalışıyordu. Keşke biz açlıktan ölseydik de babam orada ölmeseydi… Zaten sürünüyordu, en son da canından oldu. Kim ister ki babasının otopsisine gitsin, sonra da otopsiden saçma sapan bir rapor gelsin?"

Bu üç sanığın da hapis cezası 21 bin 200 TL para cezasına çevrildi.

Mahkeme, işverenlerin inşaatta düşme riski olan yerlerde yeterli denetim ve gözetim yaptırmayı ihmal ettiklerine ve gerekli tedbirleri almadıklarına hükmetti.

Şantiye şefinin ise inşaatta düşme riski olan yerlerde yeterli denetim ve gözetim yapmadığı, çalışanların ya da malzemelerin düşmesini engelleyecek tedbirler almadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğunu belirtti.

Canan Balicak, mahkeme kararıyla ilgili, "21 bin TL babamın canına fiyat biçildi, bizi ailecek en çok bu zor duruma soktu. Aile olarak bir can bu kadar ucuz mu dedik" diyor.

İşçiler en çok yüksekten düşme sonucu ölüyor

Canan Balicak ve ailesi, yakınını bir inşaatta çalışırken kaybeden tek aile değil.

İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Meclisi verilerine göre 2020 yılında 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin yüzde 15'i inşaat ve yol sektöründe çalışıyordu.

Son 5 yılda çalışırken hayatını kaybeden işçi sayısı en az 11 bin 387, bu işçilerden en az 2 bin 399'u inşaat sektöründe çalışıyordu.

İSİG Meclisi üyesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı Gökhan Turan, "Bu sayının insan olduğunu unutmadan değerlendirmek lazım. Öldürülen işçilerin çocuklarının, eşlerinin, anne ve babalarının olduğu düşünülmeli" diyor.