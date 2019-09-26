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İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

İnşaat temelindeki toprak kaydı bina sakinleri tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişindeki 6 katlı binanın sakinleri tahliye edildi.

Çamurlu Mahallesi Vehbi Hoca Sokak'ta temel çalışması yapılan inşaatta toprak kayması meydana geldi.

İnşaatın yanındaki binanın girişi kayan toprak nedeniyle kapandı. Bina sakinleri, duvar kırılarak çıkarıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri de olay yerinde hazır bulunduruldu.

Olay yerine gelen İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Yardımcı Orhan Gürel de bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
inşaat toprak kayması Ünye

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