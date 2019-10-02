İnşaatta çalışmayı bıraktı, melisa ekimine başladı

Hatay’da bir inşaat işçisi eşinin tavsiyesiyle tarlasına melisa bitkisi ekti. Limon otu olarak da tanınan bitkiyi eken inşaat işçisi, büyük rağbet görünce ekim alanını genişletme kararı aldı.

Yayladağı ilçesine bağlı Çatbaşı Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Erdal Cığıloğlu, eşi Ceyda Cığıloğlu’nun tavsiyesi üzerine, tarlasına melisa otu ekti. Yaklaşık 15 dönüm üzerine çay ekimi yapan Cığıloğlu, dönümüne 400 kilogram melisa otu elde ettiğini söyledi. Melisanın pazar sıkıntısı olmadığını belirten Erdal Cığıloğlu, “Asıl mesleğim inşaat işi ve eşimin teşviki üzerine bu işe girmeye karar verdik. İlk başta parselimizin bir noktasında deneme amaçlı ekim yaptık. Şu anda 15 dönümlük alanda melisa otumuz var. İlerideki zamanlarda teşvik almayı başarırsak ekim alanını 40-50 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Dönümüne ortalama olarak 3 bin fide ekiyoruz. Toplam olarak yıl sonunda dönümünden 350-400 kilogram arasında yaprak çay alıyoruz. Melisa Yayladağı toprağını sevdi. Herkesin ekmesini, bu işe girişmesini tavsiye derim. Gayet iyi bir fiyata satıyoruz, toptan olarak veriyoruz. Gelip evden bile alabiliyorlar, pazardan yana sıkıntı yaşamıyoruz. 40 liradan toptan olarak satışını gerçekleştirdik, ilerideki yıllarda belki 50, belki de 60’a dayanır bu fiyat. Ama dediğim gibi pazarından yana çiftçilerimizin tereddüde düşmelerini istemem, kesinlikle hiçbir sıkıntı çekmiyoruz” dedi.

Melisa otunun 1 haftayı bulan toplama-sıyırma süreci haricinde zahmetli işçiliği olmadığına vurgu yapan Cığıloğlu, diğer kalan zamanlarda da sulaması dışında emek istemediğini anlattı.

Melisa otunun faydalarından da bahseden Cığıloğlu, “Unutkanlığa iyi geliyor, alzheimer hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Uyku sorunu olanlara uyku düzenleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorlar. Tabi ki rahatlatıcı bir özelliği de var. Kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. Melisa otuna Arap ülkeleri tarafından da talep var, Ürdün olsun, Irak olsun diğer Arap ülkelerinden de olsun, inşallah önümüzdeki yıllarda bu talepleri karşılayacak duruma geliriz” diye konuştu.