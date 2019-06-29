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İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta inşaat sahasında yük boşaltımı sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi.

İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta inşaat sahasında yük boşaltımı sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi. Yaralanan sürücü Ahmet Hakkı S. hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, öğlen saatlerinde Üzülmez Mahallesi’ndeki inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre inşaat sahasına hafriyat dökümü yapan Ahmet Hakkı S., (66) idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, damperin yükle birlikte yan yatması sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Ahmet Hakkı S., yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat çalışanları ve 112 sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Ahmet Hakkı S., ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralıİnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı

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