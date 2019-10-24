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İnşaattan düşen işçinin hayatını baret kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Kenan Ekşi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Beylikdüzü’nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Kenan Ekşi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ekşi’nin kafasında baret olması olası can kaybını önledi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Beylikdüzü Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilginlere göre, yapımı devam eden lüks site inşaatında çalışan işçi Kenan Ekşi,(49), çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kazayı gören arkadaşları olayı hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekşi’nin kafasında bulunan baret olası bir can kaybını önlerken, ayağında ve kaburgalarında kırklar olduğu öğrenildi.
Hayati tehlikesi olmayan Ekşi’nin kafasında bulunan baret ise olası bir can kaybını önledi.

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