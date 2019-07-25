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İnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetledi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto İlçesi İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında nezarethaneleri denetledi.

İnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetledi

Fatih ÇELİK / VARTO (Muş), (DHA)-MUŞ'un Varto İlçesi İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında nezarethaneleri denetledi. Kaymakam Kaçmaz, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için rapor hazırladıklarını söyledi.
Belediye temsilcisi, il genel meclisi ilçe üyesi, siyasi parti temsilcileri ile avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşan İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz'ın makam odasında yapılan toplantının ardından, polis ve jandarmaya ait nezarethaneleri denetledi.
Denetimin ardından açıklama yapan Kaymakam Erkan Kaçmaz, eksiklerini belirledikleri nezarethanelerde yetkilileri uyardıklarını belirtti. Hazırladıkları raporları ilgili yerlere göndereceklerini ifade eden Kaçmaz, denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

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İnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetlediİnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetlediİnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetlediİnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetledi

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