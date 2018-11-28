İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Ortadoğu'daki sözcüsü Sara el-Zevkari, AA'ya yaptığı açıklamada, Ülke'de 4 yıldan beri devam eden iç savaş ve had safhaya ulaşan insani kriz sebebiyle milyonlarca Yemenli'nin aç uyuduğunu ifade etti.

Zevkari, 27 milyon nüfuslu ülkedeki 22 milyon Yemenli'nin insani yardıma muhtaç olduğunu ve bu sayıdan çoğunun günde bir öğünle beslenebildiğini belirtti.

"İNSANİ DURUM FELAKETTEN DAHA FAZLASI"

Yemen'de dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığını ve bunun sahaya yansıdığını ifade eden Zevkari şöyle devam etti:

"Yemen'de insani durum felaketten daha fazlası. Çatışmalar, gıda ve yakıt fiyatları, temiz suya erişim ve hareket etme özgürlüğü gibi gündelik hayatın her yönünü etkiliyor. Yemenliler çökme noktasına geldi ve bu şartlar altında dayanmaları çok zor. Milyonlarca Yemenli aç uyuyor."

Günlük gıdalarını ve ilaçlarını satın alamayan birçok Yemenlinin olduğuna dikkati çeken Zevkari, Yemen halkının çektiği acıları sona erdirmek için güçlü siyasi çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ARTAN UYARILAR

Son dönemde çok sayıda uluslararası kuruluş, Yemen'de gıda krizinin büyüklüğüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları yoğun uyarılarını "öldürücü açlık felaketi" şeklinde ifade etmeye başladı.