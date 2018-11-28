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İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 20:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Ortadoğu'daki sözcüsü Sara el-Zevkari, Yemen'deki insani kriz sebebiyle milyonlarca insanın aç uyuduğunu söyledi. Son dönemde çok sayıda uluslararası kuruluş, Yemen'de gıda krizinin büyüklüğüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları yoğun uyarılarını "öldürücü açlık felaketi" şeklinde ifade etmeye başladı.

İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Ortadoğu'daki sözcüsü Sara el-Zevkari, AA'ya yaptığı açıklamada, Ülke'de 4 yıldan beri devam eden iç savaş ve had safhaya ulaşan insani kriz sebebiyle milyonlarca Yemenli'nin aç uyuduğunu ifade etti.

Zevkari, 27 milyon nüfuslu ülkedeki 22 milyon Yemenli'nin insani yardıma muhtaç olduğunu ve bu sayıdan çoğunun günde bir öğünle beslenebildiğini belirtti.

"İNSANİ DURUM FELAKETTEN DAHA FAZLASI"

Yemen'de dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığını ve bunun sahaya yansıdığını ifade eden Zevkari şöyle devam etti:

"Yemen'de insani durum felaketten daha fazlası. Çatışmalar, gıda ve yakıt fiyatları, temiz suya erişim ve hareket etme özgürlüğü gibi gündelik hayatın her yönünü etkiliyor. Yemenliler çökme noktasına geldi ve bu şartlar altında dayanmaları çok zor. Milyonlarca Yemenli aç uyuyor."

Günlük gıdalarını ve ilaçlarını satın alamayan birçok Yemenlinin olduğuna dikkati çeken Zevkari, Yemen halkının çektiği acıları sona erdirmek için güçlü siyasi çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ARTAN UYARILAR

Son dönemde çok sayıda uluslararası kuruluş, Yemen'de gıda krizinin büyüklüğüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları yoğun uyarılarını "öldürücü açlık felaketi" şeklinde ifade etmeye başladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, 6 Kasım'daki BM oturumunda "Yemen'de eşi benzeri görülmemiş bir insanlık trajedisine tanıklık ediyoruz." dedi.

BM Dünya Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel de 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, Yemen'de 18 milyon kişinin günlük yiyeceğini nereden elde edeceğini bilemediğini ve bunlardan 8 milyondan fazla kişinin ise tam bir açlık uçurumunun kenarında olduğunu söyledi.Kısa bir süre sonra 3,5 milyon kişinin gıda bulamama sıkıntısına düşme ihtimalinin olduğuna dikkati çeken Verhoosel, 12 milyonluk bir nüfusun açlık tehlikesi içinde olduğunu belirtti.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande de benzer bir açıklamada bulunarak, "Bu ülkede açlık 13 milyon insanı tehdit ediyor. Bu durum bu yüzyılda dünyada en kötü açlık durumuna dönüşebilir." uyarısı yaptı.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac ise Yemen'de 400 bin çocuğun kötü beslenme şekillerinin en kötüsüne maruz kaldığını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

(AA)

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Yemen açlık Ortadoğu insani kriz Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Allah kimsenin başına vermesin
bidaki yıl akp iktidarda kalırsa içleri rahat olsun yol geçen hanı eşittir türkeyyy
Yemen insanı hiç haketmemiş, Vay gavurların kralı Saud! ortadoğunun olduğu durumdan sorumlu emir , prens ve kıralar bu insanların kannı boynunuzdadır!
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