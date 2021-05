İnsanlar bir milyon yıl sonra neye benzeyecek?

Bunların hepsi kuramsal meseleler ama demografik trendler bize gelecekte nasıl görüneceğimizle ilgili ipucu verebilir mi?

Demografik trendler ne gösteriyor?

Ekosistem ve çevreyle ilgili konularla ilgilenen 'Grand Challenges in Ecosystems and the Environment' adlı girişimde görevli Dr. Jason A. Hodgson şu yorumu yapıyor:

"Bundan bir milyon yıl sonrasını öngörmek tamamen bir spekülasyon olur. Ama genetik farklılıklar hakkında bilinenler ile demografik değişimin ilerleyişine dair modellemeleri birleştirerek biyoinformatik aracılığıyla daha yakın geleceği öngörmek tabii ki mümkün."

Dünya genelinde insanların genom yapılarına dair örneklere sahip olan genetik bilim uzmanları, artık genetik değişimler ve insan nüfusunun yapısına ilişkin gelişmelere dair daha geniş kapsamlı bilgilere sahip.

Genetik varyasyonların nasıl gelişeceğine dair kesin bir öngörüde bulunamıyoruz ama biyoinformatik alanında uzmanlaşan bilim insanları bir fikir edinebilmek için demografik trendleri inceliyorlar.

Hodgson, şehir ve kırsal alanların insanlar için giderek daha çok farklılaşmaya neden olacağını öngörüyor: