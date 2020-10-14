İnsanlar eş seçiminde kendisine benzeyen yüzlere yöneliyor

Doğadaki canlıların eş seçerken hangi durumlardan etkilendiği yıllardır bilim dünyasının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Genetik çeşitliliğin sağlanması amacıyla bir canlının kendisine en uzak özelliklere sahip olanı kendisine eş seçtiği genel olarak kabul görüyor. Ancak söz konusu insanlar olunca araya sosyal, ekonomik, kültürel bir dizi karmaşık faktör giriyor, fakat biyolojik özellikler de belirleyici olmaya devam ediyor.

İNSANLAR YÜZÜ KENDİSİNE BENZEYENİ ÇEKİCİ BULUYOR

Araştırmacılar, 1987 yılında Michigan Üniversitesi tarafından ortaya atılan “çiftlerin yıllar içinde birbirine fiziksel olarak benzemeye başladığı ” teorisini değerlendirdi. Bilim insanları, söz konusu teorinin yanlış olduğunu ve en başında insanların kendisine benzeyen yüz hatlarına sahip kişileri seçtiğini keşfetti.

Çalışmanın bulguları, insanların aynı değerlere ve kişilik özelliklerine sahip bir eş bulma konusunda yaptıkları gibi aynı fiziksel özelliklere sahip bir eş aradıklarını gösteriyor.

ÇİFTLERİN YAŞLANDIKÇA BİRBİRİNE BENZEDİĞİ TEORİSİ DOĞRU DEĞİL

Çiftlerin benzer özelliklere sahip olacak şekilde yaşlandıkları teorisi, Michigan Üniversitesi tarafından 1987 yılında başlatılmış, çiftlerin fotoğraları ilk evlendikleri andan itibaren 25 yıl boyunca karşılaştırılmıştı. Ardından, araştımacılar, 25 yıllık birlikteliğin ardından çiftlerin dış görünüşünün birbirine benzerliğinde yüksek bir artış olduğunu açıklamıştı.