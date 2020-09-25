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İnsanların sağlığıyla oynayacaklardı, ekipler geçit vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurt dışından gelen tır aracında yapılan aramada piyasa değeri 38 bin lira olan botoks ve kozmetik eşya ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi kapsamında TTK’ya ait Ro-Ro limanına yurt dışından gelen bir tır aracında arama yapıldı.

Zonguldak’ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurt dışından gelen tır aracında yapılan aramada piyasa değeri 38 bin lira olan botoks ve kozmetik eşya ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi kapsamında TTK’ya ait Ro-Ro limanına yurt dışından gelen bir tır aracında arama yapıldı. Şüphelenilen tırda yapılan aramalarda piyasa değeri 38 bin lira olan 82 adet botoks ve kozmetik cinsi eşya ele geçirildi. Ele geçirilen dudak dolgusu, şırınga, serum ve krem gibi botoks ve kozmetik eşyalara el konuldu.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.

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