Instagram 75 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler

Facebook’un bünyesinde yer alan popüler fotoğraf ve video paylaşma platformu, geçtiğimiz haftalarda 2018 model iPhone modelleri için güncellenmişti. Ancak bu güncelleme ile sadece uygulamada upscale yani çözünürlük yükseltme uygulanmıştı. Bugün ise gelen güncelleme ile artık uygulama 2018 model iPhone modelleri ile tamamen uyumlu hale geldi.

Instagram’ın 74. sürümünde fotoğraflar daha küçük görünüyorken, sürüm 75 ile fotoğrafların kapladığı alan bir tık daha fazlalaşıyor. App Store üzerinden sunulan bu güncelleme ile bir takım yenilikler de geliyor. Sürüm 75 ile gelen yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sesli Mesajlaşma: Herhangi bir mesaj yazışmasında, sesli bir mesaj kaydetmeye başlamak için mikrofon simgesine basılı tutun. Göndermek için parmağınızı bırakın.

Yakın Arkadaşlar Listesi: Yakın arkadaşlar listesi oluşturup hikayelerinizi bu kişilerle paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı listeye eklemek için profilinize gidip Yakın Arkadaşlar’a dokunun.

Erişilebilirlik Geliştirmeleri: Instagram’ı görme bozuklukları olan kişiler için iyileştiriyoruz. Ekran okuyucuları kullananlar için Akış, Keşfet ve Profil’deki fotoğraflara otomatik alternatif metin ekliyoruz. Bu fotoğraflara özelleştirilmiş alternatif metinler de ekleyebilirsiniz.

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