Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformlarının yavaşlamasıyla birlikte akış yenilenemiyor. Bununla birlikte Instagram'ın ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. Peki Instagram akış yenilenemedi hatası nedir? Instagram sürekli duruyor hatasının anlamı ne? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM AKIŞ YENİLEMEDİ HATASI NEDİR?

Instagram'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar 'akış yenilemedi' hatası alıyor. Bunun anlamı güncel paylaşımların Instagram akışında yer almamasıdır.

13 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında yavaşlama oldu. Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamıyor, güncel içerikleri göremiyor.

BANT DARALTMA UYGULAMASI YAPILDI

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

