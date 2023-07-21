INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 21 Temmuz 2023 Cuma Instagram akış yenileme sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelir? Kullanıcılar isyan etti

"Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar akış yenileme sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Instagram'da anlık olarak yaşanan sorunun bazı kullanıcılar yaşarken konuya dair detaylar da merak konusu oldu. 21 Temmuz 2023 Cuma günü Instagram akış yenileme sorunu ile ilgili detaylar haberimizde...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (21 TEMMUZ 2023 CUMA)

Instagram'a yönelik sosyal medyada kullanıcılarının yapmış olduğu geri dönüşler kapsamında, bazı kişiler akış yenileme sorunu yaşadıkları öğrenildi.

Instagram'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR?

Instagram uygulamasında "akış yenilenemedi" uyarısı kullanıcıların karşısına çıkan bir "hata" mesajıdır.

Akış yenilememesinin iki sebebi olur. Birincisi internet bağlantısı olmadığında, ikincisi ise Instagram'dan kaynaklanan teknik bir sorun olduğunda bu hata mesajıyla karşılaşılır.





