Sosyal medyanın kötüye kullanıma zaman zaman yasadışı yollara uzanabiliyor. Bu olaylardan biri de Endonezya'da geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Instagram'da bebek satan çeteye darbe!

BBC'nin haberine göre Endonezya polisi, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da bin dolara bebek satan bir şebekenin üç üyesiyle bir müşterilerinin gözaltına alındığını açıkladı. Cava polis söcüsü Frans Barung Mangera, gözaltına alınan şebeke üyelerinin Instagram hesabının sahibi 29 yaşındaki bir adamla, siteye fotoğrafları koyan 22 yaşındaki bir kadın ve bir ebe olduğunu söyledi.

Bu kişilerin, Endonezya'daki çocuk koruma yasaları uyarınca 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Polise göre, şebeke üyeleri kapatılan Instagram hesaplarında özellikle genç ve evlenmemiş hamile kadınlara danışmanlık hizmeti verdiğini ve 'aile sorunlarına' çözümler ürettiklerini söylüyordu. 700'den fazla takipçisi olan hesabın bir yıldır aktif olduğu belirlendi.

Kaynak: Teknolojioku

