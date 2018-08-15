Instagram’dan nasıl para kazanılır?

Takipçi kazanma taktikleri uygulayıp başaran ve sonrasında Instagram'dan para kazanan Grano'dan bazı tüyolar...

İngiliz fenomenden Instagram tüyoları

1 / 13 Genç model Natasha Grano, 600 bin takipçili Instagram’ını yılda 250 bin sterlin (ortalama 2 milyon TL) kazandığı bir iş alanına çevirdi. 28 yaşındaki İngiliz model, Lipsy, Tresor Paris ve Pretty Little Thing gibi pek çok markadan sponsorluk ücreti kazanıyorç. Grano, Harper’s Bazaar dergisinin eylül sayısına da röportaj verdi.

2 / 13 Lüks bir yaşam süren ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Grano, herkesin Instagram’da ünlü olabileceğini söyledi.

3 / 13 Londra’nın lüks bölgesi Mayfair’de yaşayan model, 48 yaşındaki İtalyan eşi ve iki yaşındaki oğlu Rio ile beş yatak odalı bir evde oturuyor.

4 / 13 Oğluna hamile olduğu dönemde nasıl Instagram takipçisi kazanılacağına dair araştırma yaptığını, bol bol video izleyip makale okuduğunu söyleyen Grano, okuyup izlediklerini kendi sayfasında uygulayarak bir yılda 600 bin takipçiye ulaştığını söyledi. İşte Natasha Grano’dan Instagram’da takipçi kazanma yolları:

5 / 13 Anahtar, iyi içerik Yüksek kalitede fotoğraf yüklemelisiniz. Günde bir fotoğraf yeterli. Ama hızlı takipçi kazanmak istiyorsanız günde maksimum üç fotoğraf da paylaşabilirsiniz.

6 / 13 Hikayeniz her şeyiniz Anlattığınız hikaye sizin en değerli aracınız. Hikayelerde en yüksek sayıda etiket kullanmanız gerekiyor. Bulunduğunuz yeri etiketlemeyi unutmamalısınız. Günde iki hikayeyi mutlaka paylaşmalısınız.

7 / 13 Fotoğraf altı yazıları önemli Fotoğraf altı yazılarınız sayesinde takipçileriniz sizin karakteriniz hakkında fikir sahibi olacaklar.

8 / 13 Etkileşim hızı Paylaştığınız post’un ilk bir saat içindeki durumu her şeyi anlatır. Kısa sürede aldığınız beğeni ve yorumlar, o post’un gidişatı hakkında fikir verir.

9 / 13 Etiketler En fazla 30 etiket kullanabiliyorsunuz. En çok tercih edilen etiketleri seçin.

10 / 13 Sayfanızın estetiği Sayfanız için bir tema belirleyin ve ona uygun filtreler kullanın.

11 / 13 Yorumlara cevap verin Sayfanızı interaktif hale getirin. 5 ila 10 fotoğrafınızı beğenen birini siz de takip edin. Bu, başka kullanıcıların da sizi keşfetmesini sağlar. Bir başka yöntem de sizin de başkalarının fotoğraflarını beğenip yorum yapmanız.

12 / 13 Paylaşım saati Sabahları işten önce ve akşamları işten sonra paylaşım yapınca daha fazla ilgi çekiyor. Akşam 9.30’dan sonra yapılan paylaşımlar ise aynı derecede ilgi görmüyor.