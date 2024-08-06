Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İsmail Haniye'ye taziye mesajını sildi

BTK'nın aldığı re'sen karar doğrultusunda Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde erişim engeli getirilmişti.

ERBAŞ'IN TAZİYE MESAJI SİLİNDİ

Instagram'ın açılmasıyla ilgili görüşmeler sürerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Haniye’yle ilgili Instagram’da altı gün önce yayınladığı ‘taziye’ mesajını silindiği ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, X hesabından yaptığı paylaşımda “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” dedi.“Tahran’da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin’in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.

Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı.



Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın… pic.twitter.com/CKkJJjRMiw — Burak Orhan 🇹🇷🇵🇸 (@Burakorhan0) August 6, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır