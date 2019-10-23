Instagram estetik operasyon filtrelerini kaldırıyor

Ağustos ayında yapılan bir güncelleme ile Instagram kullanıcılarının kendi görsel efektlerini yaratmasına izin vermişti.

Bu süreç boyunca da estetik operasyon ile ilişkili bütün filtrelerin kaldıralacağı, bu filtrelere dair onay sürecinin durdurulacağı ve bu yöndeki yeni efektlerin uygulamaya girmeyeceği belirtildi.

Instagram'ın sahibi olan Facebook, yaptığı duyuruda bu adımın insanların akıl ve ruh sağlığını korumak için atıldığını belirtti.

Bir araştırmaya göre yüzleri değiştiren filtreler insanların görünümleriyle ilgili olumsuz hissetmelerine yol açabiliyor.

İnsanları dolgu, dudak dolgusu ya da yüz kaldırma operasyonu yaptırmış gibi gösteren bütün efektlerin kaldırılacağı aktarıldı.

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram, estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerini kaldıracağını açıkladı. Bu filtrelerin insanların akıl ve ruh sağlığına zarar vermesinden endişe ediliyor.

Plastica gibi çok sayıda popüler filtre, estetik operasyonların aşırı etkilerini insanların yüzlerine uyguluyordu.

https://www.instagram.com/p/Bx2XdrSIc2R/

'Estetik ameliyatı eleştiriyordu'

FixMe adındaki filtre ise bir estetik cerrahın hastasının yüzünde nasıl işaretlemeler yaptığını gösteriyor.

Bu filtrenin yaratıcısı Daniel Mooney, BBC'ye yaptığı açıklamada, FixMe'nin aslında bir estetik müdahale eleştirisi getiren bir uygulama olduğunu, bu sürecin işaretlemeler ve morluklarla insanı olumsuz bir görünüme soktuğunu göstermek istediğini söyledi.

Mooney, amacının 'mükkemmel bir görüntü' yaratmak olmadığını, tam tersine 'mükemmeliğin' çok abartılan bir şey olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

Mooney aynı zamanda Instagram'da takip edilen çok sayıdaki hesabın estetik operasyon yaptırmış insanlardan oluştuğunu, o yüzden bu filtreleri kaldırmanın çok da bir işe yaramayacağını belirtti.

Şubat ayında Instagram, insanların kendilerine zarar verdiğini gösteren bütün görselleri platformdan kaldıracaklarını açıklamıştı; bunun gençleri ve hassas ve kırılgan insanları zora sokabileceğini söylemişti.