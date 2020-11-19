Instagram fenomeni göğüslerini o kadar büyüttü ki görenler şaştı kaldı

Kendisine Mary Magdalene diyen 24 yaşındaki Kanadalı Instagram fenomeni, göğüslerini devasa boyutta büyüttü. 3000 cc’lik implant yerleştiren kadının son hali tartışmaların fitilini ateşledi. Kimileri bu durumun sağlıksız ve yapılmaması gerektiğini savunurken kimileri ise Instagram fenomenine devasa büyüklükteki göğüslerin yakıştığını savundu.

Bu konuda takıntılı olduğunu söyleyen çılgın Instagram fenomeni, bir paylaşımının altına göğüslerini büyütmeye devam edeceğinin notunu düştü. OnlyFans hesabı olduğunu belirten çılgın fenomen, oradaki hesabından üstsüz fotoğraflar paylaştığını söyledi.

Son zamanlarda yaşadığı komplikasyonlara rağmen Instagram yıldızı, göğüs büyütme saplantısından yakın zamanda vazgeçmeyi planlamıyor.

