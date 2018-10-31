Instagram fenomeni subay Lasse Matberg NATO'nun yüzü oldu

NATO'nun sosyal medya hesaplarını tanıtmak ve internet kullanıcılarının ilgisi çekmek için gönderilerde kullanılan Lasse Matberg, Vikingler'e benzetiliyor. Lasse Matberg, 2006 yılında Norveç Ordusu'nda üst düzey rütbeli subay olarak göreve başlamıştı.

1 / 11 Norveç Kraliyet Ordusu subayı Lasse Matberg, karizmatik görüntüsü ve fit vücudu ile bir süre önce internette büyük beğeni toplamıştı.

2 / 11 Bu ilgiyi fark eden NATO, 30 ülkeden 50 bin askerin katıldığı Trident Juncture askeri tatbikatının resmi yüzü olarak Lasse Matberg'i seçti.

3 / 11 NATO, Mattberg'i kurumun sosyal medya hesaplarını tanıtmak ve internet kullanıcılarının ilgisi çekmek için gönderilerde kullanma kararı aldı.

4 / 11 Vikingler'e benzetilen sarışın Norveçli subay 2006 yılında Norveç Ordusu'nda üst düzey rütbeli subay olarak göreve başladı.

5 / 11 Mattberg şimdilerde NATO'nun Norveç'in Stavanger kentindeki Müşterek Harp Merkezi'nde işe yeni başlayan kişileri eğiten bir spor hocası olarak görev yapıyor.

6 / 11 Son derece yoğun bir iş programı olan Mattberg boş vakitlerinde Londra'daki bir modellik ajansı için kameralar karşısına geçiyor.

7 / 11 Mattberg'in Instagram hesabını 610 binden fazla kişi takip ediyor.

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