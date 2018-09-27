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Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 07:15 | Son Güncelleme

Yaşadığı lüks hayatı poker sayesinde elde ettiği iddia edilen 'Instagram Kralı' Dan Bilzerian'ın foyası ortaya çıktı.

Bu iddiayı öne süren kişi ise kendisi gibi poker analisti olarak tanınan Doug Polk.

Instagram'ın Kralı' hakkında flaş iddia!

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Dünya çapında on milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım sitesi "Instagram’ın Kralı" olarak nam salan Dan Bilzerian, son olarak ABD’nin California eyaletinin ‘zenginliği’ ile tanınan Bel Air bölgesinde ‘çılgın’ bir partide görüntülendi.
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Instagram’da yayımladığı ultra lüks hayatıyla ün yapan Bilzerian’a, güvenliğini silahlı korumaların sağladığı partide, Brezilyalı aktris ve model Suelyn Medeiros ve Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga da eşlik etti.
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ABD vatandaşı Bilzerian poker oyuncusu ve sosyal medya kişiliği olarak tanınıyor.
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Aslında ne iş yaptığı tam olarak bilinmese de bir poker oyuncusu olduğu ve bu sayede büyük kazanç elde ettiği bilinen Bilzerian'ın aslında büyük bir yalanın içinde olduğu iddia edilmişti. Bunu ortaya atan da bir poker analisti olan Doug Polk.
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Bilzerian'ın poker oynama tarzının asla ona milyonlar kazandıracak kadar iyi olmadığını ileri süren Polk, Youtube'da bu konuda bir video yayınladı.
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Polk "Dan Bilzerian, poker sayesinde milyonlar kazandığını söylüyor" diye başladığı iddiasını şöyle sürdürdü:
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"Bilzerian'ın babası zamanında milyonlarca dolar kazandı. Baba Bilzerian 1980'li yıllarda cezaevine girdi ve 50- 60 milyon ceza ödemek zorunda kaldı. Ama bunun sadece birkaç milyonunu ödedi. Paranın geri kalanı kayıp ve nereye gittiği bilinmiyor."
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Doug Polk, Bilzerian'ın poker oynarken çekilen görüntülerine de yer verdi. Polk "Hepsinin de ötesinde onun çok iyi poker oynadığını söyleyemem" dedi.
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İşin ilginç yanı da birçok usta poker oyuncusu, Dan Bilzerian'ın bu konuda çok da iyi olmadığı görüşünde birleşiyor. Dan Bilzerian bu iddialara henüz bir yanıt vermedi.
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