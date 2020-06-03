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Instagram’ın ‘leke kraliçesi’nden dikkat çeken paylaşım!

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

New Jersey’den 23 yaşındaki Nicole Herbig, Instagram’da The Blemish Queen (leke kraliçesi) adıyla tanınıyor. Yüzündeki akneler için sivilce ilacı kullanan genç kadın, süreci Instagram takipçileriyle paylaşıyor. Nicole, cilt bakımı yolculuğunu sosyal medyada paylaşma akımının son üyesi.

Instagram’ın ‘leke kraliçesi’nden dikkat çeken paylaşım!

Nicole’ün Instagram hesabı, genç kadının yaz elbiseleri içinde, neon makyajıyla ve nişanlısıyla birlikte verdiği pozlarla dolu. Ancak Nicole’ün 21 bin takipçisi, onu yalnızca bu nedenle takip etmiyor. Takipçileri, genç kadının zorlu akne tedavisi yolculuğundaki süreçleri izlemekle ilgileniyor.

The Blemish Queen (Leke Kraliçesi) adıyla Instagram’da paylaşım yapan Nicole, sosyal medyada zorlu cilt sorunları tedavilerini paylaşan akımın bir üyesi.

Nicole, Kali Kushner’ın My Face Story (Benim Yüz Hikayem) ve Em Ford’u My Pale Skin Blog (Benim Solgun Cilt Blogum) gibi blogları ve kırmızı halıda akneleri ile yer alan yıldızların yolunu takip ederken, sıklıkla #acnepositivity ve #freethepimple gibi hashtaglerle paylaşım yapıyor. Cildin gerçek halini normalleştirmek açısından, Kendall Jenner’ın fotoğrafları da internette sıklıkla dolaşıma giriyor.

En yaygın cilt problemlerinden biri olan akneler yalnızca ergenlikteki insanları etkilemiyor. Dermatologlar, henüz bilmedikleri nedenlerden dolayı akne sorunu yaşayan insan sayısının arttığını belirtiyor.

NICOLE SİVİLCELERE MEYDAN OKUYOR

Nicole, genellikle ergenlerde görülen tipik sivilcelere sahipti; ancak 20’lerinin başında sivilceleri gittikte ağrılı ve kistik hale geldi. Insider’a konuşan Nicole “Cildiniz size ihanet ediyormuş gibi hissediyorsunuz. Aynaya baktığınızda gördüğünüz şeyle bağ kuramıyorsunuz. Sanki bir şeyleri yanlış yapmışsınız gibi hissettiriyor” diyor.

Araştırmalar ise sivilce ve cilt sorunlarının kişilerin ruh sağlığı ve gelecek beklentileri üzerinde ciddi etki sahibi olduğunu gösteriyor. 2011 yılında yapılan bir araştırma, iş görüşmesi yapan ve sivilce sorunu yaşayan adayların dikkate alınma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi. 2011 yılında yapılan başka bir araştırma ise, sivilcelerini makyajla kapatan kadınların işlerinde daha yetkin görüldüğünü ortaya çıkardı. 2020’de yapılan başka bir araştırma da sivilceli insanların depresyon ve anksiyete riskinde artış olduğunu gösteriyor.

Takipçileri ise Nicole’e sıklıkla kereviz suyu içmesi, daha fazla su içmesi ve yastık kılıfını sıklıkla değiştirmesini tavsiye ediyor. Genç kadın, sormadığı halde kendisine verilen bu tavsiyeleri sıklıkla görmezden gelerek tüm enerjisini Instagram’da sivilce olumlama hareketine odakladığını söylüyor. Yalnızca Amerika’da her yıl akne tedavileri için harcanan para 2 milyar dolar. Sayısız ilaç deneyen Nicole de, bu insanlardan biri.

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Nicole, fotoğraflarında sivilcelerini ön plana çıkarıyor. Genç kadın, Instagram’da kusursuz görünme çabasının aksine fotoğraflarında sivilce ve gözeneklerine vurgu yapıyor. İnsanların kendisine sık sık nasıl bu kadar özgüvenli olduğunu sorduklarını söyleyen Nicole, başlarda kendine güveni olmadığını ancak özgüvenli gibi görünmeye çalışarak gerçekten kendine güven kazandığını söyleyerek “Sadece kendimi oraya koydum. Cildim hakkında başkalarının ne dediğini umursamayan birini canlandırdım ve sonra gerçekten o kişi oldum” dedi.

Instagram’da sivilce tedavilerini paylaşan birçoklarının aksine, Instagram’ı hobi olarak gördüğünü ve birgün psikolog olmak istediğini söyleyen Nicole “İyileşme her zaman doğrusal bir süreç değildir. Cildimiz bir organdır ve onu her zaman beslemeli, ona değer vermelisiniz” görüşünde. Her şeyden önce sivilcelerin normal bir şey olduğunun bilinmesini istiyor.

Sivilcelerin insanı tanımlamadığını düşünen Nicole “Aknelerin olması sorun değil, çünkü akneler sizi tanımlamaz. Başarabileceklerinizi tanımlamaz. Ne tür bir meslek yapabileceğinizi, kiminle birlikte olup kiminle olamayacağınızı belirlemez” dedi.

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