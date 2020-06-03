Instagram’ın ‘leke kraliçesi’nden dikkat çeken paylaşım!

Nicole’ün Instagram hesabı, genç kadının yaz elbiseleri içinde, neon makyajıyla ve nişanlısıyla birlikte verdiği pozlarla dolu. Ancak Nicole’ün 21 bin takipçisi, onu yalnızca bu nedenle takip etmiyor. Takipçileri, genç kadının zorlu akne tedavisi yolculuğundaki süreçleri izlemekle ilgileniyor. The Blemish Queen (Leke Kraliçesi) adıyla Instagram’da paylaşım yapan Nicole, sosyal medyada zorlu cilt sorunları tedavilerini paylaşan akımın bir üyesi. Nicole, Kali Kushner’ın My Face Story (Benim Yüz Hikayem) ve Em Ford’u My Pale Skin Blog (Benim Solgun Cilt Blogum) gibi blogları ve kırmızı halıda akneleri ile yer alan yıldızların yolunu takip ederken, sıklıkla #acnepositivity ve #freethepimple gibi hashtaglerle paylaşım yapıyor. Cildin gerçek halini normalleştirmek açısından, Kendall Jenner’ın fotoğrafları da internette sıklıkla dolaşıma giriyor. En yaygın cilt problemlerinden biri olan akneler yalnızca ergenlikteki insanları etkilemiyor. Dermatologlar, henüz bilmedikleri nedenlerden dolayı akne sorunu yaşayan insan sayısının arttığını belirtiyor.

NICOLE SİVİLCELERE MEYDAN OKUYOR Nicole, genellikle ergenlerde görülen tipik sivilcelere sahipti; ancak 20’lerinin başında sivilceleri gittikte ağrılı ve kistik hale geldi. Insider’a konuşan Nicole “Cildiniz size ihanet ediyormuş gibi hissediyorsunuz. Aynaya baktığınızda gördüğünüz şeyle bağ kuramıyorsunuz. Sanki bir şeyleri yanlış yapmışsınız gibi hissettiriyor” diyor. Araştırmalar ise sivilce ve cilt sorunlarının kişilerin ruh sağlığı ve gelecek beklentileri üzerinde ciddi etki sahibi olduğunu gösteriyor. 2011 yılında yapılan bir araştırma, iş görüşmesi yapan ve sivilce sorunu yaşayan adayların dikkate alınma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi. 2011 yılında yapılan başka bir araştırma ise, sivilcelerini makyajla kapatan kadınların işlerinde daha yetkin görüldüğünü ortaya çıkardı. 2020’de yapılan başka bir araştırma da sivilceli insanların depresyon ve anksiyete riskinde artış olduğunu gösteriyor. Takipçileri ise Nicole’e sıklıkla kereviz suyu içmesi, daha fazla su içmesi ve yastık kılıfını sıklıkla değiştirmesini tavsiye ediyor. Genç kadın, sormadığı halde kendisine verilen bu tavsiyeleri sıklıkla görmezden gelerek tüm enerjisini Instagram’da sivilce olumlama hareketine odakladığını söylüyor. Yalnızca Amerika’da her yıl akne tedavileri için harcanan para 2 milyar dolar. Sayısız ilaç deneyen Nicole de, bu insanlardan biri.