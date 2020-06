Instagram’ın ‘leke kraliçesi’nden dikkat çeken paylaşım!

Nicole, Kali Kushner’ın My Face Story (Benim Yüz Hikayem) ve Em Ford’u My Pale Skin Blog (Benim Solgun Cilt Blogum) gibi blogları ve kırmızı halıda akneleri ile yer alan yıldızların yolunu takip ederken, sıklıkla #acnepositivity ve #freethepimple gibi hashtaglerle paylaşım yapıyor. Cildin gerçek halini normalleştirmek açısından, Kendall Jenner’ın fotoğrafları da internette sıklıkla dolaşıma giriyor.

The Blemish Queen (Leke Kraliçesi) adıyla Instagram’da paylaşım yapan Nicole, sosyal medyada zorlu cilt sorunları tedavilerini paylaşan akımın bir üyesi.

Takipçileri ise Nicole’e sıklıkla kereviz suyu içmesi, daha fazla su içmesi ve yastık kılıfını sıklıkla değiştirmesini tavsiye ediyor. Genç kadın, sormadığı halde kendisine verilen bu tavsiyeleri sıklıkla görmezden gelerek tüm enerjisini Instagram’da sivilce olumlama hareketine odakladığını söylüyor. Yalnızca Amerika’da her yıl akne tedavileri için harcanan para 2 milyar dolar. Sayısız ilaç deneyen Nicole de, bu insanlardan biri.

Nicole, fotoğraflarında sivilcelerini ön plana çıkarıyor. Genç kadın, Instagram’da kusursuz görünme çabasının aksine fotoğraflarında sivilce ve gözeneklerine vurgu yapıyor. İnsanların kendisine sık sık nasıl bu kadar özgüvenli olduğunu sorduklarını söyleyen Nicole, başlarda kendine güveni olmadığını ancak özgüvenli gibi görünmeye çalışarak gerçekten kendine güven kazandığını söyleyerek “Sadece kendimi oraya koydum. Cildim hakkında başkalarının ne dediğini umursamayan birini canlandırdım ve sonra gerçekten o kişi oldum” dedi.

Instagram’da sivilce tedavilerini paylaşan birçoklarının aksine, Instagram’ı hobi olarak gördüğünü ve birgün psikolog olmak istediğini söyleyen Nicole “İyileşme her zaman doğrusal bir süreç değildir. Cildimiz bir organdır ve onu her zaman beslemeli, ona değer vermelisiniz” görüşünde. Her şeyden önce sivilcelerin normal bir şey olduğunun bilinmesini istiyor.

Sivilcelerin insanı tanımlamadığını düşünen Nicole “Aknelerin olması sorun değil, çünkü akneler sizi tanımlamaz. Başarabileceklerinizi tanımlamaz. Ne tür bir meslek yapabileceğinizi, kiminle birlikte olup kiminle olamayacağınızı belirlemez” dedi.