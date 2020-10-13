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Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır... Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Instagram'ın kullanıma sunduğu kaybolan mesaj özelliğinin nasıl çalıştığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram kaybolan mesaj özelliğini yeni yayına almıştı. Peki, "Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır" ne demek?

Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır... Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram sürekli yeni özellikleri ile gündem olmaya devam ediyor. Sürekli kendini geliştiren uygulamada en son "Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır" özelliği gündem oldu. Peki Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır.

INSTAGRAM KAYBOLAN MESAJ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Instagram'ın yazılım geliştirme ekibinin en son geliştirdiği mesajların kaybolma özelliği yeni yeni kullanılmaya başlandı. Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor merak eden kullanıcılar, mesajların hemen kaybolacağını bilmiyor.
Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır.
Instagram DM'den gelen bir mesajı "Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır" seçerek yukarı kaydırdığınızda mesaj kaybolacaktır. Bu işlemi bütün yazışmalarınızda yaparsanız görülen mesajlar tekrar geri gelmeyecektir.
intagram kaybolan mesaj

KAYBOLAN MESAJ MODUNU AÇMAK İÇİN YUKARI KAYDIR

Eğer Instagram'da kaybolan mesaj modu açıkken ekran görüntüsü alırsanız, DM'den size mesaj atan kişiye bildirim gidecektir. Bu yüzden bu yeni güncellemeyi kullanırken, ekran görüntüsü almaktan vazgeçin. Aksi halde yazıştığınız kişi ile ters düşebilirsiniz.
Instagram kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı kaydır.
Instagram'ın sadece belirli kullanıcılara açtığı bu özellik zamanla birçok kullanıcıya açılmış olacak. Eğer uygulamanızda kaybolan mesaj modu yoksa biraz beklemeniz gerekecektir. Instagram ekibi bu uygulamayı kademe kademe olarak işleme aldığı için herkes aynı anda kullanamıyor.


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