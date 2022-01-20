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Instagram müjdeyi verdi: Abonelik dönemi başlıyor, mor rozetiniz de olacak! Peki Instagram abonelik fiyatları ne kadar?

20.01.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, abonelik seçenekleri sunmaya başladı. Tercih ettikleri içerik oluşturucusuna abone olan kişiler, özel Instagram canlı yayınlarına ve hikayelerine ücret ödeyerek erişebilecek. Abonelere mor rozet de sağlanacak. Peki Instagram abonelik fiyatları ne kadar? İşte Instagram'da abonelik fiyatları...

Instagram müjdeyi verdi: Abonelik dönemi başlıyor, mor rozetiniz de olacak! Peki Instagram abonelik fiyatları ne kadar?

Instagram'ın abonelik planını aslında ilk kez duymuyoruz. Çünkü Meta çatısı altındaki platformun abonelik seçenekleri sunmaya başlayacağının işaretleri ilk olarak kasım ayında Instagram uygulamasının uygulama içi satın alma bölümünde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin duyurusuyla birlikte, Instagram'da abonelik devrinin resmen başladığına resmi olarak tanıklık ediyoruz.

INSTAGRAM'DA ABONELİK DÖNEMİ

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Instagram kullanıcılarının içerik oluşturuculardan özel Instagram canlı yayınları ve hikayeleri için ödeme yapmalarını sağlayacak abonelik seçeneklerini sunmaya başladı.

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MOR ROZETİNİZ OLACAK

Bir içerik oluşturucuya abone olan Instagram kullanıcıları, yalnızca abonelere özel hikayelere, canlı yayınlara ve diğer içeriklere erişebilecek. Aboneler, yorumlarda ve direkt mesajlarda öne çıkmalarını sağlayacak mor rozetler alacak. Ancak Instagram abonelik seçenekleri şimdilik ABD'de küçük bir içerik oluşturucu grubuyla test aşamasında.

INSTAGRAM ABONELİK FİYATI NE KADAR?

Instagram abonelik fiyatı ABD için aylık 0,99 dolardan ile aylık 99,99 dolar arasında değişiyor.

TÜRKİYE FİYATI

Instagram'ın abonelik fiyatlandırmasının Türkiye'de nasıl olacağını ise App Store'daki Instagram uygulamasının uygulama içi satın alma bölümünden görebiliyoruz.

Instagram abonelik fiyatları

Uygulama mağazasındaki bilgilere göre; Instagram’da bir içerik üreticisine abone olmak, aylık 10,99 TL karşılığında gerçekleştirilebilecek.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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