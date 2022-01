Instagram müjdeyi verdi: Abonelik dönemi başlıyor, mor rozetiniz de olacak! Peki Instagram abonelik fiyatları ne kadar?

Instagram'ın abonelik planını aslında ilk kez duymuyoruz. Çünkü Meta çatısı altındaki platformun abonelik seçenekleri sunmaya başlayacağının işaretleri ilk olarak kasım ayında Instagram uygulamasının uygulama içi satın alma bölümünde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin duyurusuyla birlikte, Instagram'da abonelik devrinin resmen başladığına resmi olarak tanıklık ediyoruz.

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Instagram kullanıcılarının içerik oluşturuculardan özel Instagram canlı yayınları ve hikayeleri için ödeme yapmalarını sağlayacak abonelik seçeneklerini sunmaya başladı.

Bir içerik oluşturucuya abone olan Instagram kullanıcıları, yalnızca abonelere özel hikayelere, canlı yayınlara ve diğer içeriklere erişebilecek. Aboneler, yorumlarda ve direkt mesajlarda öne çıkmalarını sağlayacak mor rozetler alacak. Ancak Instagram abonelik seçenekleri şimdilik ABD'de küçük bir içerik oluşturucu grubuyla test aşamasında.

???? Subscriptions ????



Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌???? pic.twitter.com/SbFhN2QWMX