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Instagram otomatik video oynatma kapatma: Instagram video otomatik oynatma nasıl açılır ve kapatılır?

13.06.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da video otomatik oynatma kapatma özelliğini aktif etmek için birtakım adımları uygulamak gerekir. Bu sayede gereksiz internet kotası harcamasının önüne geçilerek internet paketini kontrol altında tutmak ve kota aşımının önüne geçmek daha kolay olur. Instagram video otomatik oynatma nasıl açılır ve kapatılır?

Instagram otomatik video oynatma kapatma: Instagram video otomatik oynatma nasıl açılır ve kapatılır?

İçindekiler

  • Instagram video otomatik oynatma nasıl kapatılır?
  • Instagram otomatik video oynatma nasıl açılır?
  • Instagram otomatik video oynatma kapanmıyor

Instagram otomatik video oynatma kapatma özelliği, aniden başlayan sesleri durdurmayı sağlar. Videolar arasından istenilenlerin izlenmesine olanak tanır. Ayrıca internetin kontrollü kullanılması açısından önemlidir. Otomatik video oynatma kapatma özelliğini aktif etmek, internet paketlerinin hızlı bir şekilde bitmesinin önüne geçer. Böylelikle Instagram video durdurma seçeneği sayesinde veri tasarrufu sağlanır.

Instagram video otomatik oynatma nasıl kapatılır?

Instagram video otomatik oynatma Android ve iOS'da farklı yöntemlerle kapanır. İki yol da oldukça basittir. Buradaki adımları doğru bir şekilde uyguladığınız takdirde bu özelliği kolay bir şekilde aktif hale getirebilirsiniz.

Instagram otomatik video oynatma kapatma Android

  • Öncelikle Instagram uygulamasını açmanız gerekir.
  • Ardından Profil sekmesine girin.
  • Bunu takiben üç çizgi simgesine dokunun ve menüyü açın.
  • Bu menüden Ayarlar kısmını açın.
  • Ayarlar menüsüne geldikten sonra Hesap butonuna tıklayın.
  • Burada yer alan Hücresel Veri Ayarları'nı seçin.
  • Son olarak bu ayarlar içerisindeki Veri Tasarrufu Modu'nu aktif edin.
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Instagram otomatik video oynatma kapatma iOS

  • Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve Profil sekmesine gelin.
  • Buradan Menü simgesine dokunun.
  • Menü simgesinin içerisinde yer alan Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Hesap seçeneğini seçin.
  • Burada yer alan Hücresel Veri Kullanımı kısmına tıklayın.
  • Son olarak Daha Az Veri Kullan özelliğini aktifleştirin.

Instagram otomatik video oynatma nasıl açılır?

Instagram video otomatik oynatma özelliğini kapatabildiğiniz gibi aşağıdaki adımları gerçekleştirerek geri açmanız mümkündür.

Instagram otomatik video oynatma açma için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

  • Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve Profil sekmesine giriş yapın.
  • Buradan Menü simgesine dokunun.
  • Menü simgesi bünyesinde bulunan Ayarlar kısmına girin.
  • Bu alandan Hesap seçeneğini seçin.
  • Buranın içerisindeki Hücresel Veri Kullanımı seçeneğine tıklayın.
  • Son olarak Daha Az Veri Kullan özelliğini devre dışı bırakın.
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Instagram otomatik video oynatma kapanmıyor

Normal şartlarda Instagram video otomatik oynatma özelliği aktif edildiğinde mevcut özelliğin kullanılabilmesi gerekir. Eğer sizde özellik aktif hale gelmiyorsa, Instagram'ın yeni sürümünü indirmeniz gerekiyor olabilir. Muhtemelen Instagram'ın yeni sürümünü indirip kullanmaya başladığınızda bu sorun ortadan kalkacaktır.


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