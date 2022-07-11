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Instagram'da beğeniyi geri alınca bildirim gider mi? Instagram'da beğeniyi geri çektikten sonra karşı tarafa bildirim gider mi?

11.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram her kullanıcıya gönderileri beğenme özelliği sunar. Bazen kullanıcılar yanlışlıkla istemedikleri kişilerin gönderilerini beğenebilir. Ancak uygulama özellikleri sayesinde bu durum çözümü olmayan bir problem olmaktan çıktı. Bu tür durumlarda beğeniyi geri alma gibi özellikler kullanılarak sorunu çözmek mümkün. Peki Instagram'da beğeni geri alınca bildirim gider mi? Instagram'da beğeniyi geri çektikten sonra karşı tarafa bildirim gider mi?

Instagram'da beğeniyi geri alınca bildirim gider mi? Instagram'da beğeniyi geri çektikten sonra karşı tarafa bildirim gider mi?

İçindekiler

  • Instagram beğeni geri alınca bildirim gider mi?
  • Instagram story beğenisini geri alınca bildirim gider mi?

Gün içerisinde sıkça kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram ile ilgili kullanıcıların kafasında çeşitli soru işaretleri yer alıyor. Bu sorulardan birisi de bir gönderiye atılan beğeni geri çekildiğinde bildiriminin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığıdır. Beğeni bildirimleri konusunda hassas olan kullanıcılar, karşı tarafa ulaşan bildirimler nedeniyle zaman zaman sorun yaşayabilir.

Instagram beğeni geri alınca bildirim gider mi?

Instagram'da herhangi birine beğeni attığınızda hikayeyi ya da gönderiyi beğendiğinize yönelik karşı tarafa bir bildirim gider. Aynı şekilde karşıdaki kişi de sizin bir gönderinizi beğendiğinde size bildirim gelir. Karşı tarafın gönderisine attığınız beğeniyi geri çekerken karşı tarafa otomatik olarak beğeni butonuna bastığınıza dair bir bildirim ulaşır. Ancak Instagram uygulamasından bildirimler kısmına ulaştığında sizin kendisinin bir fotoğrafını beğendiğinizi göremez. Bildiriminiz bildirim ekranında görünüp, uygulamada görünmediğinde beğeniyi geri çektiğiniz anlaşılır.

Instagram beğeni bildirimini geri alma, bu yüzden karşı tarafa karşı mahçup olmanıza yol açabilir. Bu nedenle kullanıcılar çoğu zaman Instagram'da sonradan beğenilerini geri çekmeyi tercih ederler. Instagram'da sonradan beğeniyi geri çekersek bildirim gider mi?

Instagram'da beğeni sonrası karşı tarafa hemen bildirim gitmektedir. Ancak beğeni silinmesiyle ilgili herhangi bir bildirim gitmez. Beğendiğinizde karşı tarafın telefonunun bildirim ekranına beğendiğinizin bildirimi düşer. Ancak uygulama içinde gözükmez. Bu nedenle ilerleyen bir vakitte beğeniyi geri çekmeniz karşı tarafa bir bildirimin gitmesine sebep olmaz. Böylece yanlışlıkla atmış olduğunuz bir beğeniyi aylar ya da yıllar sonra da karşı tarafa belli etmeden geri alabilirsiniz. Bu noktada sizi kısıtlayan herhangi bir durum da yaşanmamış olur. Yapmış olduğunuz işlem de sizin açınızdan daha kolay gerçekleşir.

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Instagram story beğenisini geri alınca bildirim gider mi?

Instagram beğeni geri alınca bildirim gitmesi story için de geçerlidir. Burada karşı tarafa bildirim gider. Ancak kişi, sizin beğendiğinizi telefonun kendi bünyesinde yer alan bildirim ekranından görür. Uygulamaya girdiğinde ise sizin ona karşı atmış olduğunuz beğeni ile ilgili herhangi bir bildirim almaz.

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