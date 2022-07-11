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Instagram'da ekran videosu alınca bildirim gider mi? Instagram DM, story ve gönderileri video ile kaydedilince bildirim gider mi?

11.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da herhangi bir sebepten ötürü DM, story ve gönderileri ekran videosu almanız gerekebilir. Bu işlem gerçekleştirilirken karşı tarafa bildirimin gidip gitmeyeceği ise merak edilen bir konudur. Peki, Instagram'da ekran videosu alınca karşıya bildirim gider mi?

Instagram'da ekran videosu alınca bildirim gider mi? Instagram DM, story ve gönderileri video ile kaydedilince bildirim gider mi?

İçindekiler

  • Instagram DM'de ekran videosu alınca bildirim gider mi?
  • Instagram hikayesi ekran videosu ile kaydedilince bildirim gider mi?
  • Instagram gönderileri ekran videosu ile kaydedilince bildirim gider mi?

Instagram kullanırken telefonunuzun bir ekran videosu kaydedicisini kullanarak ekran videosu alabilirsiniz. Bu durumda karşı tarafa bildirim gitmesi ya da gitmemesi çeşitli durumlara göre değişir. Instagram DM, story ve gönderileri video ile kaydedilince bildirim hangi durumlarda gider?

Instagram DM'de ekran videosu alınca bildirim gider mi?

Instagram DM'de eğer size anlık bir fotoğraf atılmışsa, siz bu fotoğrafın ekran görüntüsü ya da videosunu alırsanız karşı tarafa bildirim gider. Bu nedenle, karşı taraf sizin yaptığınız işlem hakkında bilgi sahibi olur. Ancak herhangi bir kişiyle normal yazışma yoluyla mesajlaşmada alınan ekran görüntüsü ya da videosu karşıya bildirim olarak ulaşmaz. Buna ek olarak, ana sayfa ekranında yer alan gönderilerin de ekran görüntüsü ya da videosu alınırsa yine aynı şekilde karşıya herhangi bir bildirim ya da uyarı gitmez.

Instagram hikayesi ekran videosu ile kaydedilince bildirim gider mi?

Herhangi birinin hikayesini ekran görüntüsü ya da videoya alırsanız karşı tarafa bu konuda bir bildirim gitmez. Yani istediğiniz gibi hikayeleri fotoğraf ya da video olarak gönül rahatlığıyla kaydedebilirsiniz. Eğer, karşı taraf sizin bir hikayenizi ekran görüntüsü ya da videoya alırsa bu sefer de size bir bildirim gelmez.

Hikayeleriniz hakkında yalnızca kimlerin görüntülediği bilgisine erişim sağlayabilirsiniz. Bunu sol alttaki 'Hareketler' yazan kısımdan görüntüleyebilirsiniz.

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Instagram gönderileri ekran videosu ile kaydedilince bildirim gider mi?

Instagram'ın en önemli ilkesi gizliliktir. Uygulama kendi kullanıcılarının hiçbir özel bilgisini, karşı taraf ile paylaşmaz. Bu nedenle Instagram gönderileri ekran videosu ile kaydedildiğinde karşı tarafa bir bildirim ulaşmaz. Bu durum karşı tarafı ilgilendiren bir davranış olsa bile, en nihayetinde sizin gerçekleştirdiğiniz bir davranıştır. Dolayısıyla da sizin özeliniz olur.

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