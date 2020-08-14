HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram Reels etkisi: Instagram, keşfet butonunu değiştiriyor!

Instagram Reels etkisi: Instagram, keşfet butonunu değiştiriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Instagram Reels geçtiğimiz hafta ülkemizde kullanıma sunuldu ancak tartışmaları hala bitmedi. Twitter'da paylaşılan bazı ekran görüntülerine göre Instagram, Instagram Reels için keşfet butonu değiştirme kararı aldı.

Instagram Reels etkisi: Instagram, keşfet butonunu değiştiriyor!

Instagram Reels geçtiğimiz hafta ülkemizdeki Instagram kullanıcılarına açıldı. Kullanıma açılır açılmaz Instagram ana sayfalarına Reels videoları düşmeye başladı. Bu da Instagram Reels'in kullanıcılar tarafından kabul gördüğünün ilk işaretiydi. Daha fazla Instagram Reels videosuna ulaşmak isteyen Instagram kullanıcıları ise Keşfet'te yer alan Reels sekmesine girerek, bu videoları izleyebiliyorlardı. Fakat ortaya çıkan ekran görüntüleri, Instagram'ın yakında keşfet butonunu tamamen Reels'e bırakacağını gözler önüne serdi.

INSTAGRAM REELS BUTONU GELİYOR

Her şey teknoloji yazarı Josh Constine tarafından paylaşılan bir tweet ile başladı. Constine, Instagram ana sayfasında Instagram Reels butonun eklenmesi gerektiğini söyledi. Onun bu tweet'inden sonra gelen ekran görüntüleri ise, söylediklerinden daha şaşırtıcıydı. Zira, ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla Instagram, keşfet butonu yerine iliştirilen Instagram Reels butonu için test sürecini başlattı.

INSTAGRAM AÇIKLAMA YAPMADI

Ekran görüntülerine bakılırsa, Instagram keşfet butonu yerini Instagram Reels butonuna bırakacak. Bu butonda Instagram Reels videoları, tıpkı Facebook'ta olduğu gibi kişiselleştirilmiş olarak sıralanacak. Keşfet butonu ise Instagram DM simgesinin yanına alınacak. Instagram'ın değişikliği ne zaman gerçekleştireceği ise bilinmiyor. Üstelik sosyal medya platformundan yapılmış herhangi bir açıklama da yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Oppo'nun fiyatıyla şaşırtan telefonları Türkiye'de!Oppo'nun fiyatıyla şaşırtan telefonları Türkiye'de!
Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak?Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

OPPO A31 ve A52 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A31 ve A52'nin fiyatları
Oppo'nun fiyatıyla şaşırtan telefonları Türkiye'de!
İhtiyaca uygun telefon: Realme C12 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Uygun fiyatlı akıllı telefon sürprizi!
Orta seviyeye şık cevap: General Mobile GM 20 ve GM 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları
GM'den uygun fiyatlı iki telefon! İşte özellikleri ve fiyatları
Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!
Bu ipuçlarıyla siz de telefonla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz!
Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var, ne zaman vizyona giriyor?
Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var?
Mi Smart Band yenilendi
Mi Smart Band yenilendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.