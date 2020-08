Instagram Reels etkisi: Instagram, keşfet butonunu değiştiriyor!

Instagram Reels geçtiğimiz hafta ülkemizdeki Instagram kullanıcılarına açıldı. Kullanıma açılır açılmaz Instagram ana sayfalarına Reels videoları düşmeye başladı. Bu da Instagram Reels'in kullanıcılar tarafından kabul gördüğünün ilk işaretiydi. Daha fazla Instagram Reels videosuna ulaşmak isteyen Instagram kullanıcıları ise Keşfet'te yer alan Reels sekmesine girerek, bu videoları izleyebiliyorlardı. Fakat ortaya çıkan ekran görüntüleri, Instagram'ın yakında keşfet butonunu tamamen Reels'e bırakacağını gözler önüne serdi.

Her şey teknoloji yazarı Josh Constine tarafından paylaşılan bir tweet ile başladı. Constine, Instagram ana sayfasında Instagram Reels butonun eklenmesi gerektiğini söyledi. Onun bu tweet'inden sonra gelen ekran görüntüleri ise, söylediklerinden daha şaşırtıcıydı. Zira, ekran görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla Instagram, keşfet butonu yerine iliştirilen Instagram Reels butonu için test sürecini başlattı.

New videos tab appeared on Instagram just now, replacing search, which is now at the top. Anyone else have this?@MattNavarra pic.twitter.com/Twj5JiSVSu