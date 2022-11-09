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Instagram sürpriz özelliğini DM kutusuna ekledi! Denemek isteyenler nasıl kullanacaklarını şaşırdı: "Mesaj atmıyordu gerekeni yaptık"

09.11.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram kullanıcıları için yeni özellikler eklemeyi ihmal etmiyor. Instagram bugün ise Türkiye'de de kullanılmaya başlanan sürpriz bir özelliği DM kutusuna ekledi. Yeni özelliğin daha önce test edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı ancak şimdi Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açılmış gibi duruyor. Bu özellik, Instagram DM kutusuna giren kullanıcıları şoke etti. Denemek isteyenler ise yeni özelliği nasıl kullanacaklarını tam anlamıyla şaşırdı. Sosyal medya ise bu özellikle sallanmış durumda.

Instagram sürpriz özelliğini DM kutusuna ekledi! Denemek isteyenler nasıl kullanacaklarını şaşırdı: "Mesaj atmıyordu gerekeni yaptık"

Instagram sadece platformunun geneline yenilikler getirmiyor. Aynı zamanda Instagram'ın pek çok kullanıcının birbiriyle iletişim kurdukları DM (Direkt Mesaj) denilen bir bölümü var ve bu bölümde de son zamanlarda büyük geliştirmeler yapılıyor. iOS ve Android uygulaması bulunan Instagram, DM için yeni özellikler sunma adına çalışmalarına da devam ediyor. Instagram'ın çoğu yeni özelliği, bazı kişi veya kişilerce keşfedilebiliyor. Instagram'ın not özelliği de böyle bir özellikti. Bu özelliğin geçtiğimiz aylarda test edildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu özellik, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açılmış gibi görünüyor.

INSTAGRAM'DAN YENİ ÖZELLİK!

Instagram'ın DM kutusunda not paylaşmanızı sağlayan yeni özelliği bugün itibariyle kullanıma sunulmuşa benziyor. Bu özellik sayesinde DM kutusundaki arama çubuğunun altındaki yeni bir bölümde takipçilerine özel notlar oluşturabiliyorsunuz. Yeni özellik akıllara ise MSN Messenger'in durum özelliğini getiriyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi sizin notunuz başta, diğer kişilerin notları ise kendi notunuzun hemen yanında sıralanıyor.

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Instagram not özelliği için şunları söylüyor;

Bir not bıraktığınızda kişiler bildirim almayacak. Kişiler notunu 24 saat boyunca görebilir ve bir mesajla yanıtlayabilir.

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INSTAGRAM'IN NOT ÖZELLİĞİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI! "MESAJ ATMIYORDU GEREKENİ YAPTIK"

Instagram'ın yeni özelliği sosyal medyada da ilgi gördü. Birçok kullanıcı, yeni özelliğe dair düşüncelerini dile getirdi. Anlaşılan yeni özelliği seven de var, sevmeyen de...

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