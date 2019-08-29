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İnstagram’ın en gezgin fenomenleri: Gizem-Arda Zor çifti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

İnstagram’ın gezgin fenomenlerinden Gizem-Arda Zor çifti, paylaştıkları fotoğraflarla büyük beğeni alıyor.Gizem Zor, Amerika’da çocuk gelişimi üzerine üniversiteyi bitirmiş.

İnstagram’ın en gezgin fenomenleri: Gizem-Arda Zor çifti

İnstagram’ın gezgin fenomenlerinden Gizem-Arda Zor çifti, paylaştıkları fotoğraflarla büyük beğeni alıyor.
Gizem Zor, Amerika’da çocuk gelişimi üzerine üniversiteyi bitirmiş. Asıl mesleği anaokulu öğretmenliği. Kocası Arda Zor ile birlikte Kapadokya’da Rox Cappadocia adında butik bir otel işletiyorlar.
"Önceleri yakın çevrem beni takip ediyordu. Kızımız Alya doğduktan sonra bizi takip edenler ve aile hayatımızı sevenler oldukça artmaya başladı" diyor. Çift seyahat etmeyi çok seviyor. 1.5 ve 3.5 yaşlarındaki kızları da onlara uyum sağlıyor. Paylaştıkları fotoğrafların yüzde yüz doğal olduğunu söylüyorlar. Doğal olmazsa samimi de bulunmayacağını düşünüyorlar.
400 bine yakın takipçisi ile instagramın en gezgin ve sevilen fenomenlerinden olan Gizem ve Arda çifti işlerinden fırsat buldukça başka ülkelere seyahat ederek o ülkenin tüm güzelliklerini görülmesi gereken yerleri ve nerede kalınır neler yenilir gibi türlü türlü bilgiler vererek hem takipçilerin merakını gideriyor hem de gittikleri ülkelerin fotoğraflarını videolarını çekerek yurt dışında ülke görmek isteyenlere ışık tutuyor.
Instagram’da en çok tanınan ve sevilen fenomenlerden biri olan Zor Çifti, “Çizginizi koruyabilmek için her gün farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Bir noktada tıkanmaktan korkmuyor musunuz?” sorusuna ise, “Aslında çizgimi korumak için özel bir şey yapmaya çalışmıyorum. İlk paylaşımımdan beri sadece kendim olmaya ve yaşadığım hayatı olduğu gibi yansıtmaya çalışıyorum. Zaten çok eski takipçilerim de beni takip ettikleri günden beri hep aynı çizgide bir ’Gizem Zor’ gördüklerini söylüyorlar. Kariyer olarak cevaplayacak olursam da benim paylaşımlarımda her gün bir reklama rastlayamazsınız. Markalar ve işbirlikleri konusunda oldukça seçiciyim. Kendim kullanmadığım, deneyimlemediğim bir ürünü asla reklam yapmak uğruna takipçilerime sunmuyorum. Sadece kendim olmaya çalışıyorum. İlk günden beri de fenomen olmak gibi bir hayalim yoktu. Fotoğraf çekmekten, yaşadığım hayatı paylaşmaktan, takipçilerim ile iletişim halinde olmaktan, hatta onlardan bir şeyler öğrenmekten mutluluk duyuyorum” diye cevap verdiler.

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