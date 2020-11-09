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İnternet kafelerin dolmasını sağlayan Counter Strike efsanesi 20 yaşında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 09:04 | Son Güncelleme

Counter Strike oyununu bilmeyen yoktur. Oynamayan varsa bile mutlaka adını duymuştur. Hayatta kalma oyunlarının en popülerlerinden biri olan Counter Strike, piyasaya sürüleli 20 yıl oldu.

İnternet kafelerin dolmasını sağlayan Counter Strike efsanesi 20 yaşında

Counter Strike serisi 1999 yılında hayatımıza giril yaptı. Yıllar içinde defalarca değişikliğe uğrayarak dinamiğini kaybetmeyen Counter Strike, bu türün en popülerleri arasında yerini hiç kaybetmedi.

İlk olarak 8 Kasım 2000’de Valve Corporation tarafından Half-Life oyun modu olarak çıkarılan Counter Strike daha sonra başlı başına bir oyun oldu ve efsaneler arasında yer aldı.

COUNTER STRİKE NESLİ

Counter Strike 2000’li yıllarda internet kafelerin dolup taşmasına neden olan oyunlardan biriydi. 20 yıl önce geliştirilen Counter Strike, piyasaya sürüldüğü günden beri oyun dünyasında farklı bir yere sahiptir.

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1999 yılında Half Life modu olarak hayatına başlayan Counter Strike, büyük ilgi görünce 2000 yılında Valve tarafından satın alınmış ve bağımsız bir oyun haline gelmişti.

COUNTER STRIKE NEDİR?

Counter Strike’ta oyuncular terörle mücadele güçlerinin ve onlara karşı çıkan terörist militanların rollerini üstleniyor. Oyunun her turunda, iki takım ya haritanın hedeflerine ulaşarak (bomba kurarak, rehine kurtararak gibi) ya da tüm düşman birliklerini ortadan kaldırarak diğerini yenmekle görevlendiriliyor. Her oyuncu, her maçın başında silah ve aksesuar cephaneliğini kişiselleştirebilir ve para birimi her turun sonunda kazanılır.

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