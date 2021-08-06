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İnternet tarayıcılarının gizli modu hack'lenebilir

06.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet tarayıcılarının gizli modu genellikle son derece güvenilir bulunuyor. Yaptığınız her şeyin gizli bir şekilde saklandığı bu platform aslında sanıldığı kadar güvenli olmayabilir.

İnternet tarayıcılarının gizli modu hack'lenebilir

Dünyanın en büyük internet tarayıcıları olarak bilinen Safari ve Google gibi uygulamalar her geçen gün etki alanını genişletiyor. Safari iPhone kullanıcıları için en kritik internet tarayıcısı olarak görülüyor. Google ise dünyanın en fazla tercih edilen arama motoru. Bu platformlar içerisinde her gün milyonlarca arama yapılıyor.

Bu aramalardan bazıları herkese açıklayabileceğiniz türdendir. Ancak kimi aramalar kullanıcılara soğuk terler döktürecek kadar tuhaf olabiliyor. Bu nedenle arama geçmişinin görünmesini istemeyenler gizli mod seçeneğini tercih ediyor. Ortaya çıkan son detaylara göre aslında gizli mod seçeneği o kadar da güvenli değil.

HACKER'LAR ERİŞEBİLİR

Tarayıcı geçmişinde kaydedilen tüm bilgiler ilerleyen zamanlarda hacker'lar tarafından kullanılabiliyor. Normal şartlarda Google veya Safari gibi uygulamalar size ait çevrim içi geçmişinizi kaydetmez. Ancak bilgisayar korsanları zararlı yazılımlar üzerinden gizli mod bilgilerinize erişebilir.

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Bazıları tarafından reklam almamak için de kullanılan bu seçenek özel casus yazılımlar karşısında ne yazık ki çaresiz kalıyor. Hayatımızın neredeyse her alanında bu zararlı yazılımlar nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Mesela iş yerinizde yaptığınız aramalar nedeniyle patronunuz ile aranız bozulabilir.

Gizlenmek istiyorsanız veya bilgisayar korsanları tarafından bilgilerinizin görünmesine müsaadeniz yoksa gizli mod konusunda dikkatli olmanızı öneriyoruz. Neredeyse tüm uygulamalara giriş için kullandığınız bilgiler bilgisayar korsanları tarafından gizli mod üzerinden ele geçirilebiliyor.

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