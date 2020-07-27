İnternet üzerinden ‘jigolo’ tuzağı kuran şebeke çökertildi

Liderliğini Ç.Ö.’nün yaptığı suç şebekesiyle ilgili tuzağa düşen kişilerin şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak’, ’kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 75’i düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yakalanan şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabaha karşı adliyeye sevk oldu.

Şüpheli Ç.Ö. tarafından kurulan suç örgütünün internet üzerinden farklı ajans isimleri ile vatandaşların arkadaşlık sitelerine üye olmalarının sağlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, vatandaşlara üyelik, arkadaşlık ve ilişki vaat edilerek para talep edildiği, haksız kazanç sağlandığı ve dolandırdıkları vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek korku oluşturdukları, bu yöntemle 6 ayda yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı.