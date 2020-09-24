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Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde evinin interneti gittiği için çıktığı telefon direğinden dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkışla ilçesi Gürçayır köyünde meydana geldi. Evinin interneti giden 54 yaşındaki C.Ö. kablolara bakmak için telefon direğine tırmandı.

C.Ö. bir süre sonra tırmandığı telefon direğinden dengesini kaybederek yere düştü.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen C.Ö.’yü görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı.

C.Ö.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İnterneti gitti, 6 metre yükseklikten yere çakıldı

(İHA)

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