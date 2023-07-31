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İnternetteki ek iş ilanına tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Tam 300 bin lira...

31.07.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İnternette ek iş arayan H.M., ek kazanç elde etmek isterken hayatının şokunu yaşadı. Kendisine gönderilen hesaba 300 bin lira yatıran H.M., dolandırıldığını anlayınca soluğu emniyette aldı. İşte akılalmaz dolandırıcılık olayının detayları...

İnternetteki ek iş ilanına tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Tam 300 bin lira...

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ek iş arayan H.M. isimli şahıs, google arama motoruna ek iş ilanları yazdığında karşısına çıkan siteye tıklayıp form doldurdu. Daha sonra kendisine gelen bir telefonda online olarak ürün satacağını ve sattığı ürünlerden kar payı alacağını söyleyen telefondaki şahıs, H.M.’den bu sebeple kendisine bir hesap açtıklarını ve bu hesaba ürün satabilme için satış danışmanının yönlendirmeleri ile hesaba para yatırmasını istedi.

300 bin TL tutarında parayı değişik tarihlerde iban hesaplarına aktaran H.M. akabinde kar payı alamadığını parasını geri istediğinde ise parasını alamadığından dolayı dolandırıldığını anlayıp, emniyetin yolunu tuttu.

Şikayet üzerine polis ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
internet dolandırıcılık Tekirdağ ek iş

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