İnternetten alışveriş sürprizi! 'Ailemin yanında giyemem'

TikTok kullanıcı adı Aimee olan kadın internetten beğenip aldığı kıyafeti deneyince hüsrana uğradı. 294 TL değerindeki pantolonu deneyen kadın, aldığı pantolonun şeffaf olduğunu ve gereğinden fazla uzun olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

'AİLEMİN YANINDA GİYEMEM'

Yaşadığı durumu TikTok'ta paylaşan Aimee'nin pantolonu o kadar uzun oluyordu ki tulumu anımsatıyordu. Kıyafetin şeffaf olmasıyla da başbaşa kalan kalın 'sanırım bunu aile içinde giyemeyeceğim' dedi.

Söz konusu pantolon modelde böyle görünüyordu.



